03.04.2020

Ehrungen beim Musikverein

Kemnater Vereinsmitglieder sind mit großer Freude dabei

Bei der Jahreshauptversammlung des Musikvereins Kemnat ist berichtet worden, dass mit einem Anwesenheitsdurchschnitt von 87 Prozent bei 41 Proben im Jahr die aktiven Musiker ihre große Bereitschaft und Freude am Musizieren unter Beweis stellten. Die Altersstruktur der Kapelle bewegt sich zwischen 15 und 71 Jahren, wovon fünf Musiker das 18. Lebensjahr noch nicht erreicht haben. Mit einer derart motivierten Mannschaft hat der Dirigent Alfred Walker eine sehr gute Basis für die Umsetzung seiner anspruchsvollen, musikalischen Ziele, wird mitgeteilt.

Dass der Verein aktive Jugendarbeit betreibt, verstehe sich fast von selbst und wurde von dem Bericht des Jugendleiters bestätigt. Die musikalische Ausbildung der Nachwuchsmusiker wird über das Musikzentrum Mindeltal organisiert, bei dem die Schüler auch in einem Vororchester oder in der Jugendkapelle bezüglich des Zusammenspieles gefördert werden.

Immer wieder beeindruckend sei das Leistungsniveau der Gruppen, bei den verschiedenen Auftritten und Wertungsspielen. So erlangte etwa Paula Walker beim ASM-Verbandsentscheid der Kammermusik mit dem Klarinettenquartett des Musikzentrums Mindeltal einen ausgezeichneten Erfolg mit 91 Punkten.

Einen Höhepunkt der Jahreshauptversammlung bildeten die Ehrungen der beiden Flügelhornistinnen Theresa Sturm und Sonja Walker für zehn Jahre aktives Musizieren. Die Auszeichnungen übernahm Dieter Blösch, Bezirksvorstandsmitglied des Allgäu Schwäbischen Musikbundes (ASM), Bezirk 12. Mit seiner Ansprache brachte er den gesellschaftlichen Beitrag von Musikvereinigungen in die Dorfgemeinschaften ins Bewusstsein.

Abschließend richtete der Zweite Bürgermeister Hugo Ganser noch ein kurzes Grußwort an die Versammlungsteilnehmer, in dem er die gute Führung des Vereins lobte und sich bei allen aktiven Musikern und Verantwortlichen für ihr hohes Engagement bedankte, heißt es abschließend in der Mitteilung. (zg)