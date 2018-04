vor 33 Min.

Ein Abend am Herd – nur für Männer

AOK und Günzburger Zeitung laden zu einem speziellen Kochkurs ein. So können Sie sich bewerben.

Von Till Hofmann

Mehr als eine Messerspitze gute Laune und eine gute Portion Neugierde – das sind die idealen Zutaten für einen Kochabend der besonderen Art: Am Mittwochabend, 18. April, bittet die Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK) und die Günzburger Zeitung Männer im AOK-Gesundheitstreff in Günzburg (Jahnstraße 6) an den Herd. Von 18 bis 21 Uhr werden sie von Barbara Gerstmayr erfahren, wie sie schnell und schmackhaft Gerichte mit wenig Aufwand zubereiten können. „Es wird ein geselliger Abend in lockerer Atmosphäre“, verspricht die Expertin, die mindestens einmal in der Woche mit Menschen in der Gruppe kocht. Und wer weiß: Vielleicht kommen die Herren, die bislang die Küche nur aus Erzählungen kannten, auf den Geschmack? Weder Lebensmittel noch Kochutensilien müssen die Köche mitbringen. Selbst die Küchenschürze wird an diesem Abend gestellt, für den keinerlei Unkostenbeitrag anfällt.

„Ich empfehle bequeme Kleidung. Nicht unbedingt die Jogginghose. Und sicher auch nicht den Anzug“, sagt die staatlich geprüfte Hauswirtschaftsmeisterin Gerstmayr. Von dem „Vier- oder Fünf-Gänge-Menü“ dürfte am Ende nicht mehr all zuviel übrig bleiben. Denn was gemeinsam gekocht wird, das wird anschließend auch verspeist.

Sieben Plätze werden verlost

Barabara Gerstmayr wird den Teilnehmern auch Hintergrundwissen über die Inhaltsstoffe der verwendeten Lebensmittel vermitteln und erzählen, was gesundes Essen ausmacht.

Der Abend für Kochanfänger ist für alle diejenigen gedacht, die mehr über gutes Essen erfahren wollen und sich nicht nur damit zufrieden geben, wo im Supermarkt die Tiefkühlpizza zu finden ist.

Aus Anlass des 70-jährigen Bestehens der Günzburger Zeitung werden insgesamt sieben Plätze verlost. Die künftigen Meisterköche, die sich derzeit noch im Anfängerstadium befinden, können sich selbst bewerben. Oder aber Freundin, Ehefrau, Arbeitskollegen oder wer auch immer schickt den Mann an den Herd. Wichtig dabei: Wir möchten gerne in einem Satz erfahren, warum wir einen Platz freihalten sollen.

Bei Interesse schicken sie bitte bis Freitag, 13. April, eine kurze E-Mail an die Adresse redaktion@guenzburger-zeiung.de, Stichwort: Kochen für Anfänger. Schon mal vorab: Guten Appetit!

Themen Folgen