vor 42 Min.

Ein Abend ganz in Weiß

Günzburger Partnerschaftskomitee lädt zum Dîner en blanc

Das Dîner en blanc des Partnerschaftskomitees Günzburg-Lannion geht in die fünfte Runde: Das Abendessen in Weiß soll dieses Jahr am Samstag, 6. Juli, ab 18 Uhr, im Dossenbergerhof stattfinden. Ausweichtermin bei schlechtem Wetter ist Samstag, 24. August.

Wer dabei sein möchte, kann vor Ort für fünf Euro pro Person eines der Starterpakete des Partnerschaftskomitees erwerben – dazu gehört der Platz an einer Biertischgarnitur für die Dauer der Veranstaltung und ein Glas Cidre.

Komiteesprecherin Lydia Wagner würde sich freuen, wenn Neueinsteiger mit dazu kommen, um die Tradition des Dîner en blanc weiterzuführen. Der Brauch stammt aus Frankreich, entstanden ist er im Sommer 1988: Der Pariser Francois Pasquier hatte damals seine überfüllte private Gartenparty spontan in den nahe gelegenen Bois de Boulogne verlegt. In der Folge verabredete man sich jeden Juni zu einem gemeinsamen Picknick an einem öffentlichen, aber bis zuletzt geheim gehaltenen Ort in Paris.

So geheim ist die Günzburger Variante zwar nicht, aber trotzdem legen die Veranstalter Wert auf das namensgebende Konzept des Dîner: Die Teilnehmer sollen sich von Kopf bis Fuß in Weiß kleiden und auch ihre Tafel weiß eindecken und schmücken. Also für den Tisch eine weiße Stofftischdecke und eventuell eine Abdeckung für die Bänke mitbringen, auch Tischtuchklammern sind sinnvoll. Zur Ausstattung gehören dann auch weiße Stoffservietten, Kerzenständer mit weißen Kerzen und weiße Dekoration. Das persönliche Menü – je nach Geschmack, es kann natürlich auch eine leckere Brotzeit sein – bringen die Besucher ebenfalls mit, genauso wie weiße Porzellanteller, Besteck und Gläser. Einweggeschirr ist nicht erwünscht, Kunststoffdosen zur Aufbewahrung und Transport der Speisen erlaubt. Eine Mülltüte für eventuell anfallende Abfälle sollte ebenfalls mitgebracht werden.

Der Abend im Günzburger Dossenbergerhof verspricht neben dem gemeinsamen Essensgenuss auch musikalische Überraschungen. Die Teilnehmer werden sich auch im Fernsehen bewundern können – der Regionalsender a.tv hat sich angekündigt, deswegen wird der Dossenbergerhof diesmal auch ganz besonders geschmückt sein. (zg)

