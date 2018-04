vor 40 Min.

Ein Angebot für die ältere Generation

Erste Seniorenmesse in Ichenhausen

Die Stadt Ichenhausen veranstaltet zum ersten Mal eine Seniorenmesse. Am Samstag, 5. Mai, wird sich ab 14 Uhr in der Friedrich-Jahn-Halle alles um das „Älterwerden in Ichenhausen“ drehen.

20 Aussteller – Vereine, Organisationen, Institutionen und Gewerbetreibende aus den Bereichen Wohnen im Alter, Gesundheit, Pflege und Bewegung – haben sich angesagt, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. An den Ständen können sich die Gäste informieren und persönliche Kontakte knüpfen, aber auch praxisnah ausprobieren. Kurzvorträge zu den Themen Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Hilfsangebote und Möglichkeiten der häuslichen Pflege sowie Fahrtauglichkeit im Alter runden das Messeangebot ab.

Inzwischen leben in der Stadt Ichenhausen nebst Stadtteilen 1690 Menschen über 65 Jahre. „Wir wollten ganz bewusst ein Informationsangebot für die ältere Generation in unserer Stadt schaffen“, erklärt Bürgermeister Robert Strobel. Stefan Riederle, Seniorenbeauftragter des Stadtrates Ichenhausen, ergänzt, dass „die Messe Impulse geben soll, wie man sein Leben auch im Alter schön gestalten kann“. „Wichtig ist, dass die Messe für alte und für junge Menschen, für kranke, aber genauso für gesunde Menschen gedacht ist“, fügt Inge-Ruth Müller, im Rathaus Ichenhausen für Seniorenarbeit zuständig, hinzu. Bürgermeister Strobel dankte dem Organisationsteam, zu dem auch die beiden Auszubildenden Stefanie Göggel und Amelie Kusch gehören, denn „sie haben viel Arbeit in die Vorbereitung investiert“.

Akustisch weit vernehmbar wird der Fanfarenzug der Freiwilligen Feuerwehr Ichenhausen die Seniorenmesse eröffnen. Für Kaffee und Kuchen sowie Kaltgetränke sorgt die Frauen Union Ichenhausen, die einen Teil des Erlöses für die Umgestaltung des Ali-Mettenleiter-Spielplatzes in Ichenhausen spenden wird. (zg)

Themen Folgen