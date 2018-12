10:00 Uhr

Ein Baum voller Engel

Am Christbaum von Elisabeth Kutschker-Herrmann sind himmlische Heerscharen gelandet. Die Riedheimerin sammelt Engel – allein an Weihnachten hängen 100 Himmelsboten am Baum.

Elisabeth Kutschker-Herrmann hat eine ganz besondere Sammelleidenschaft: 100 Engel zieren jedes Jahr ihren Christbaum. Einige der Stücke sind fast 100 Jahre alt.

Von Angela Brenner

Himmelsboten, soweit das Auge reicht: An den Wänden hängen Bilder von Schutzengeln. In der Küche und im Wohnzimmer stehen Engel-Figuren aus Holz, Plastik oder Porzellan. Sogar auf der Teeverpackung ist ein Schutzengel zu entdecken. Im Haus von Elisabeth Kutschker-Herrmann ist die Sammelleidenschaft der Riedheimerin sofort zu erkennen. Etwa 400 Engel sind in den Räumen zu finden – zu Weihnachten kommen noch einmal 100 dazu. Denn der Christbaumschmuck von Elisabeth Kutschker-Herrmann besteht zum Großteil aus himmlischen Boten.

Trotz des einheitlichen Themas ist Vielfalt geboten: Große, kleine, glitzernde und bunte Schmuckstücke sind in der Sammlung zu finden. Es gibt eine glitzernde Kugel, die wie ein aufgeblasener Engel aussieht. „Der ist so kitschig, dass er schon wieder schön ist“, findet Ehemann Erich Herrmann. Es gibt mehrere Darstellungen des Jesuskindes in einer halb geöffneten Christbaumkugel. Und dann gibt es noch ein paar ganz besondere und rare Stücke. Wie die zwölf Kerzenhänger, der ganze Stolz der Riedheimerin. „Nach denen habe ich lange gesucht“, sagt Elisabeth Kutschker-Herrmann. Im Internet hat sie über Jahre hinweg die Kerzenhänger ersteigert – zwölf Stück sind so im Lauf der Jahre zusammen gekommen. Im Handel gibt es diese Art von Christbaumschmuck schon lange nicht mehr zu kaufen – nicht mal auf Flohmärkten sind die blechernen Kerzenhänger zu finden. Sie stammen aus den 1920er Jahren und damit die wertvollsten Sammelstücke der Riedheimerin.

Einen Engel fand ihr Bruder auf einer Baustelle

Einen kleinen Engel-Anhänger hat Elisabeth Kutschker-Herrmann von ihrem Bruder geschenkt bekommen. Er zeigt einen Engel, der auf einer Sternschnuppe reitet. Diesen Anhänger hat ihr Bruder vor Jahren auf deiner Baustelle gefunden und gleich an die Sammelleidenschaft seiner Schwester gedacht. Seitdem gehört er zum Sortiment der Riedheimerin. Nicht nur Engel dürfen den Baum der Herrmanns schmücken. Auch Kugeln, Glocken oder Tannenzapfen sind dort zu finden. Sie alle haben aber eines gemeinsam: Sie sind alt. „Alter Weihnachtsschmuck lebt“, sagt Elisabeth Kutschker-Herrmann. Über Jahrzehnte hing dieser an den Christbäumen von Familien und wurde gehegt und gepflegt. So manches Schmuckstück, das heute der Riedheimerin gehört, hat zwei Weltkriege überstanden. Das könne man doch nicht einfach wegwerfen. „Dieser Schmuck wird noch weiter in Ehren gehalten.“ Alter Christbaumschmuck ist begehrt, weiß die Riedheimerin. „Auch immer mehr jüngere Leute suchen danach.“

Die Chefin legte den Grundstock für die Sammlung

Vor fast 40 Jahren hat die Sammelleidenschaft von Elisabeth Kutschker-Herrmann begonnen. Jedes Jahr zu Weihnachten hat sie von ihrer damaligen Chefin eine Engelsfigur geschenkt bekommen. „So kam ein Himmelsbote nach dem anderen zusammen.“ In ihrer Kindheit, so erinnert sich die Riedheimerin hingen Bakelit-Engel am Christbaum in ihrem Elternhaus. Zwei davon bekam die Riedheimerin geschenkt – und so landeten die ersten Engel auch an ihrem Weihnachtsbaum. Jedes Jahr wurden es mehr. Einen Tag vor Heiligabend wird der Baum geschmückt – so ist es Tradition im Hause Herrmann. Aber: Das ist allein Aufgabe von Elisabeth Kutschker-Herrmann. „Der Christbaum ist Sperrgebiet“, sagt sie lachend. Ihr Mann dürfe höchstens an der Tür stehen und Tipps geben, wo noch ein Schmuckstück fehlt. Fast einen ganzen Tag lang braucht sie zum Schmücken ihres Baumes.

Der Christbaum, der im geräumigen Wohnzimmer der Familie aufgebaut wird, reicht bis an die Decke. Ein Tisch muss aus dem Raum verschwinden und das Sofa muss verrückt werden, und zwar ganz an die Wand, damit der Baum auch in ganzer Fülle Platz hat. „Weihnachten ist bei uns Ausnahmezustand“, sagt Elisabeth Kutschker-Herrmann und lächelt. Und wenn der gigantische Baum den Blick auf den Fernseher versperrt, sei das auch nicht schlimm. „Dann bleibt er halt aus.“ Lieber betrachtet Elisabeth Kutschker-Herrmann ihre Engel. Die haben für die gläubige Riedheimerin eine besondere Bedeutung. „Ohne Engel läuft die Welt nicht rund.“

