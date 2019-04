05:00 Uhr

Ein Blick hinter die Manege des Circus Krone

Der Münchner Circus Krone macht vom 26. bis 29. April 2019 Station in Günzburg. Es wird das neue Programm "Mandana" zu sehen sein - auch benannt nach Circus-Chefin Jana Mandana Lacey-Krone, deren Leidenschaft die Pferde-Dressur ist. Alle Interessierten können am Vormittag einen Blick hinter die Kulissen werfen. Die Tiere werden mit viel Aufwand gepflegt, der Erhalt des Zirkusbetriebs ist ein logistischer Kraftakt.

Mit seinen 260 Wagen gastiert der Circus Krone derzeit in Günzburg. Von der Sattlerei bis zur Schule beherbergen diese rollenden Werkstätten, die sogenannte Krone City, alles, was die Mitarbeiter und Tiere zum Leben und für die Auftritte brauchen.

Von Lea Binzer

Wie aus dem Nichts tauchen die ersten hellgelben Wagen rechts und links des Auwegs am Volksfestplatz in Günzburg hinter ein paar Bäumen und Hecken auf. Plötzlich sind es Hunderte dieser Wagen, alle mit dem roten Schriftzug „Krone“ darauf. Der Circus Krone ist in der Stadt – und mit ihm seine 260 Zirkuswagen, die sogenannte Krone City, die auf 30.000 bis 40.000 Quadratmetern Platz für knapp 200 Mitarbeiter und 100 Tiere bietet. Diese rollenden Werkstätten sind quasi eine Stadt in der Stadt. „Wir brauchen nur Wasser und Zuschauer“, meint Andreas Kielbassa, Pressesprecher des Circus Krone, und lacht. Sogar vier Feuerwehrmänner mit Wagen besitzt der Zirkus.

Nicht zu übersehen ist das Kassenhäuschen am Haupteingang mit seiner leuchtend roten Schrift „Cassa“ darüber. Drinnen sitzt schon ein Kassenverkäufer in Uniform, obwohl die Premiere von „Mandana – Circuskunst neu geträumt“ an diesem Freitag erst um 16 Uhr beginnt. Dennoch stehen schon ein paar Besucher, vor allem Familien mit Kindern, vor den Toren der Spielstadt auf dem Volksfestplatz mit dem riesigen, blauen Zirkuszelt in seiner Mitte. Es sei das größte reisende Zirkuszelt der Welt, wie Kielbassa sagt. Endlich öffnen sich die Tore und die Besucher werden eingelassen.

In den Stallungen striegeln Pfleger die Pferde

Pfleger striegeln die 36 Hengste in den Pferdestallungen. Bild: Bernhard Weizenegger

Sie wollen die kostenlose Möglichkeit nutzen, den Krone Zoo, also die Tiergehege, und die Proben im Zirkuszelt zu besuchen. „Wir wollen transparent sein“, sagt Kielbassa dazu. Dies sei wichtig, um damit Vorwürfen zu Tierleid im Circus Krone von der Tierrechtsorganisation Peta entgegenzuwirken, die schon lange ein grundsätzliches Verbot von Tieren im Zirkus fordert.

Schon vor den Pferdestallungen, die in einem weißen, langen Zelt untergebracht sind, riecht es nach frischem Streu und Heu. Einige der 36 Hengste sind gerade bei Proben in der Manege. Der Rest döst, frisst oder lässt sich von einem der Pfleger in den geräumigen, sauberen Boxen striegeln. Sie wirken alle entspannt und ruhig.

In der Sattlerei riecht es nach Leder

Hinter den Stallungen geht es vorbei an einem riesigen Anhänger mit Stroh, der mit einer Plane abgedeckt ist, zu Wagen 71. Hier befindet sich die zirkuseigene Sattlerei. Und das riecht man: Im Innern riecht es nach Leder und Lederfett. Mitten im Wagen sitzt Genek Niescior entspannt auf einer hölzernen Konstruktion, die aussieht wie ein Schaukelpferd für Erwachsene, nur ohne Schaukeleffekt. Darauf liegt ein ledernes Pferdegeschirr mit Perlmutt- und Strasssteinen besetzt, an dem der gelernter Sattler gerade mit Nadel und Faden arbeitet.

Genek Niescior ist einer von drei Sattlern im Circus Krone. Er repariert ein 30 Jahre altes, ledernes Pferdegeschirr in Wagen 71. Bild: Bernhard Weizenegger

„Das Geschirr ist schon 30 Jahre alt. Leder bricht einfach irgendwann“, erklärt er den Grund für seine Reparaturarbeit. Die noch richtige Handarbeit sei, wie er hinzufügt. „Ein geübtes Auge ist dafür wichtig. Mittlerweile ist das bei mir etwas problematisch“, meint der 64-Jährige und lacht. Daneben kümmert er sich mit zwei Kollegen um Lederarbeiten und -pflege jeder Art, aber auch um die Schmuckdecken der Pferde und die riesige Zeltplane, wenn mal etwas kaputt geht. Für die Plane hat Niescior, der schon seit über 30 Jahren beim Circus Krone arbeitet, eine übergroße Nähmaschine aus dem Jahr 1895 hinten im Wagen stehen. Dafür Ersatzteile zu finden, sei extrem schwierig, sagt er.

In der Schneiderei entstehen alle Zirkuskostüme

Danach geht es an Wagen 66, der Umkleide der Direktion und einem der ältesten Wagen, vorbei zu Wagen 85, der direkt vor dem Zirkuszelt steht. Hier befindet sich die Schneiderei. Davor reihen sich schon säuberlich weiße und rote Zirkus-Uniformen auf einer hohen Kleiderstange auf. Im Wagen ist es laut: Das Radio dudelt und im hinteren Teil steht die Krone-Hausschneiderin Judita Dimoiu am zischenden und dampfenden Bügeleisen. Seit 2013 hat sie diesen Job inne und entwickelt, designt und schneidert alle Kostüme für den Zirkus.

Auf Englisch erklärt die gebürtige Ungarin, dass es immer auf das Gewand ankomme, wie lange sie dafür brauche. Von einer Woche bis zu zwei Monaten sei alles möglich. Aber das mache ihr nichts aus, denn der Beruf sei ihre Passion. Ihr Mann Costi Dimoiu hilft und kümmert sich mit ihr um rund 400 Kleidungsstücke der Zirkusmitarbeiter.

In der Manege werden Pferdefiguren geprobt

Von der Schneiderei geht es direkt ins Zirkuszelt. Wie schon in den Pferdestallungen riecht es auch hier nach frischem Streu. Im Vorzelt vor der eigentlichen Manege lässt Zirkusdirektorin Jana Mandana Lacey-Krone gerade ein Pferd warmlaufen. In der Manege sind Geigen- und Trompetentöne zu hören. Zwei Musiker spielen sich auf der Orchesterempore schon für die Premiere am Nachmittag warm.

Das Pferd in der Manege stört das nicht. Pferdetrainer Hans-Ludwig Suppmeier probt mit ihm gerade eine Figur, bei der das Tier nur auf den Hinterbeinen steht. Vor den in der eigenen Schreinerei hergestellten Palastkulisse reißt Suppmeier die Arme in die Luft und ruft Kommandos in verschiedenen Sprachen. Im Hintergrund beplüschen ein paar Helferinnen die 3000 Sitzplätze im Zuschauerbereich mit roten, samtenen Kissen. Anschließend probt Lacey-Krone mit ihren Pferden den Rundlauf in der Manege.

Im Schulwagen lernen vier Zirkuskinder

So sehen die Zirkuswagen der Krone City aus. Bei diesem Gefährt handelt es sich um die Schule. Trotz der Osterferien haben die Zirkuskinder Unterricht. Bild: Bernhard Weizenegger

Danach geht es aus der Spielstadt hinaus über den Auweg zum Pendlerparkplatz, auf dem sich die Wohnstadt der Mitarbeiter befindet. Dort steht auch der Schulwagen. Vier Schüler werden hier von Ulrich Siering unterrichtet. Man fühlt sich wie in einer Mini-Version eines Klassenzimmers –Tafel, Pult, drei Holztische, sechs Holzstühle, überall Bücher und Hefte. Im Gegensatz zu anderen Kindern in Bayern haben sie keine Osterferien. Von April bis November werden sie auf dem Zirkusareal unterrichtet, im Winter am Stammsitz des Circus Krone in Münchner Schulen.

In Wagen 49 hält Lehrer Ulrich Siering Geschichtsunterricht für die vier Schüler des Circus Krone, die zwischen neun und 14 Jahre alt sind. Im Winter, außerhalb der Tourneesaison, besuchen sie Schulen in München. Bild: Bernhard Weizenegger

Die neunjährige Amy und die 13-jährige Nelly sind Cousinen. Ihre Eltern sind tschechische Artisten beim Circus Krone. Der elfjährige Alexis hat einen englischsprachigen Vater. Alle drei sind bilingual erzogen worden. Einzig die 14-jährige Milena spricht noch kein Deutsch. Sie ging bis vor kurzem in Russland zur Schule. „Der Unterricht findet somit momentan auf Deutsch und Englisch statt“, erklärt Lehrer Siering. Die Kinder sind an die ungewöhnliche Schulsituation gewöhnt. „Zwar vermisse ich meine Freunde in der Schule, aber hier fühle ich mich zu Hause“, meint Nelly.

In der Küche wird das Mittagessen zubereitet

In Wagen 185 schälen die Köche Kartoffeln für das Mittagessen. Heute stehen Calamari, Pommes und Erbsensuppe auf dem Speiseplan. Bild: Bernhard Weizenegger

Neben der Schule steht Wagen 47 – der Waschsalon. Doppelstöckig steht hier eine ganze Armada an Waschmaschinen. „Es ist genau festgelegt, wer wann waschen darf. Bei 200 Mitarbeitern muss das sein“, sagt Andreas Kielbassa. Neben frischer Wäsche duftet es plötzlich nach Essen. Wagen 185, die Küche, verströmt diesen Geruch. Heute stehen Calamari mit Pommes und Erbsensuppe auf dem Speiseplan.

Für wenige Tage ist die Krone City derzeit eine eigene Stadt in der Stadt. „Für den Abbau brauchen wir zwei Tage“, erklärt Kielbassa und fügt hinzu: „Unsere Arbeit kann man nicht mit einem normalen Job vergleichen, es ist unser Leben.“

