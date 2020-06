vor 25 Min.

Ein Bürger hat seine Corona-Erkrankung noch nicht überwunden

Die Maskenpflicht in bestimmten Situationen ist eine Schutzmaßnahme gegen das Coronavirus.

Alles stabil im Landkreis Günzburg: Das ist die Corona-Tagesbilanz vom Freitag.

Ein einziger mit dem Coronavirus infizierter Landkreis-Bürger hat diese Erkrankung noch nicht überwunden. Das geht aus den veröffentlichten Zahlen des Landratsamtes Günzburg von Freitag hervor.

Weitere Angaben (in Klammern Veränderungen zum Vortag):

Bestätigte Corona-Infektionen 237 (0).

Wieder genesen sind 232 Personen (0).

Verdachtsfälle 1 (-1).

Anzahl der Menschen in Quarantäne: 11 (-2).

Verstorbene (an und mit Corona-Infektion): 4 (0).

7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner: 0,00. (zg)

