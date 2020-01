18:55 Uhr

Ein Café soll mehr Besucher in Dorfladen Ettenbeuren locken

Die Betreiber wollen dem Dorfladen Ettenbeuren neuen Schwung verleihen, denn der Umsatz ging leicht zurück. Zeit, sich neu zu erfinden.

Von Wolfgang Kahler

Jeden Donnerstag ist jetzt Kaffeekränzchen-Zeit: Dann kommt eine Gruppe Frauen in den Ettenbeurer Dorfladen. Dort ist seit Kurzem ein neues Café als gemütlicher Treffpunkt entstanden.

Nach einer umfangreichen Umbau- und Erneuerungaktion startet das Nahversorgungsgeschäft im Zentrum der Kammeltal-Gemeinde ins dritte Jahrzehnts seines Bestehen, wie Geschäftsführer Alfred Sailer erklärt. „Es wäre schad’, wenn man da nicht reingehen tät’“, sagt Monika Zimmermann lachend, die am Vormittag mit neun weiteren Frauen aus Ettenbeuren und Umgebung das Café besucht.

Aus einer Stehtisch-Ecke wurde ein gemütlicher Treff

Seit es eingerichtet wurde, kommen sie jetzt regelmäßig donnerstags, „weil’s einfach gemütlich ist“, finden die Frauen unisono. Es scheint, als ob Dorfladen-Chef Sailer mit dieser Idee voll ins Schwarze getroffen hätte. Bisher gab es in dem Geschäft nur eine kleine Stehtisch-Ecke. Das hat sich mit dem Umbau gründlich geändert.

Persönlicher Kontakt zum Kunden: Im umgebauten und modernisierten Ettenbeurer Dorfladen berät Brigitte Bestler Senior Peter Blau, der fast jeden Tag dort einkauft. Bild: Wolfgang Kahler

Denn im elften Jahr nach dem Umzug vom damaligen Raiffeisen-Lagerhaus ins Ritterbäck-Gebäude war es für die umtriebigen Dorfladen-Macher Zeit „sich neu zu erfinden“, meint Sailer. Wie bei anderen kleinen Einzelhändlern erlebte auch der Dorfladen in Ettenbeuren einen leichten Umsatzrückgang. Mit der Modernisierung und dem Tagescafé soll das Geschäft jetzt wieder neuen Schwung erhalten, hofft Sailer.

Zwölf Mitarbeiterinnen, sieben Vorstände, drei Besitzer

Die Café-Idee stieß anfangs auf Skepsis, wie sie denn in den vorhandenen Räumen umzusetzen sei: Aber das Dorfladen-Team mit zwölf Mitarbeiterinnen, sieben Vorständen und drei Beisitzern fand eine ansprechende Lösung nachdem mehrere Regale abgebaut wurden. So konnte der gemütliche Treff mit zwölf Sitzplätzen durch Unterstützung örtlicher Handwerker vor Kurzem eingerichtet werden. Im Zuge des Umbaus sollten die hohen Fixkosten vor allem beim Stromverbrauch reduziert werden und der ökologische Effekt verbessert werden.

Das gelang durch eine neue Tiefkühltechnik und eine vergrößerte Verkaufstheke. Den Tagesstrom liefert überwiegend eine Solaranlage mit „High-End-Steuerung“, so Sailer. Ein breiteres Kaffeeangebot ermöglicht ein neuer Kaffeeautomaten. Komplettiert werden die Investitionen in fünfstelliger Höhe, die übrigens durch einem Zuschuss des Amtes für Ländliche Entwicklung in Schwaben unterstützt werden, mit einem neuen Lieferwagen, dem originellen roten Ape-Dreiradler „Paul“ für das Kantinen-Serviceteam.

Ein breites Sortiment

Die besondere Stärke des Dorfladens, dessen Organisatoren bereits für das Engagement ausgezeichnet wurden, liegt in einem breiten Sortiment von circa 1000 Artikeln des täglichen Bedarfs, von denen viele aus der Region sind sowie Bio- und Gepa-Produkt, informiert Brigitte Bestler, Zweite Vorsitzende des Teams. Dazu kommt ein umfangreiches Angebot an frischen Waren, wie Obst-, Gemüse, Brot-, Fleisch- und Wurstwaren.

Damit trägt der Dorfladen zur weiter verbesserten Infrastruktur im Kammeltal bei, der im Gegensatz zu vielen vergleichbaren Orten noch über Banken, Gaststätten, einer Poststelle und künftig sogar über eine Tagespflege verfügt (Eine Pflege-Lücke wird geschlossen), sagt Dorfladen-Vorstandsmitglied Dominika Wiemer, was es ermögliche, gut eine Woche ohne Auto auszukommen. Offensichtlich werden das Engagement des Dorfladen-Teams von der Bevölkerung honoriert, was sich durch wieder steigende Umsätze zeige, betont Geschäftsführer Sailer und ergänzt, dass bei den Verbrauchern wohl wieder ein Umdenken einzusetzen scheint, dass die lokale Versorgung besser sei als der Kauf von Billig-Lebensmitteln.

Durch Aktionen lassen sich die Investitionen stemmen

Die umfangreichen Investitionen der vergangenen Jahre wären mit dem Dorfladen-Geschäft allein nicht zu schaffen, erklärt Sailer. Ermöglicht hätten dies die vielfältigen weiteren Aktivitäten des Dorfladen-Teams wie Maiblüten-Fest, die Rosennacht und der Kantinenservice für örtliche Firmen. „In diesem Jahr wird die Rosennacht aber ausgesetzt“, sagt der Geschäftsführer, „weil das Team mal eine Pause braucht.“ 2021 wird sie aber wie gewohnt am ersten Mittwoch im Juli in Ettenbeuren stattfinden.

