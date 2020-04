vor 58 Min.

Ein Ehrenvorsitzender auf Lebenszeit für den Tierschutzverein

Gerhard Jäger wird eine spezielle Ehre zuteil. Wer sein Nachfolger in Günzburg ist und was 2019 beim Tierschutzverein alles geschah.

Es sind riesige Fußstapfen, die Gerhard Jäger beim Tierschutzverein Günzburg hinterlässt. Seit der Eröffnung im Jahr 1996 unterstützt er das Tierheim nicht nur mit voller Leidenschaft und Herzblut, sondern auch finanziell. 2007 wurde Jäger nach mehreren Jahren als Kassenwart zum Vorsitzenden gewählt. Doch damit ist jetzt Schluss. Jäger trat bei den Wahlen auf der Jahresversammlung nicht mehr an.

Nach langjähriger, enger Zusammenarbeit schlug Jäger den ehemaligen Schriftführer Dominik Seitz als Vorsitzenden vor, welcher einstimmig gewählt wurde. Bianca Theil ist die neue Kassenwartin und übernimmt die Aufgaben von Elli Preibisch, welche 14 Jahre ehrenamtlich für den Verein tätig war. Corinna Hörger wurde als Schriftführerin ebenfalls einstimmig gewählt. Der neue Vorsitzende schlug Gerhard Jäger als Ehrenvorsitzenden auf Lebenszeit vor.

Gerhard Jäger war maßgeblich an der Gründung des Tierschutzvereins Günzburg beteiligt

Diese Ehre rechtfertigte Seitz mit einer Laudatio über seinen Vorgänger, der sich in besonderem Maße für den Verein einsetzte, denn Jäger war maßgeblich an der Gründung des Tierschutzvereins Günzburg und der Planung des Tierheims beteiligt. Im Alter von 87 Jahren werden Instandhaltungsmaßnahmen, Reparaturen und Aufgaben des Tierheimalltags sowie notwendige Bürotätigkeiten von ihm persönlich erledigt. Ohne sein außerordentliches Engagement hätten das Tierheim und der Verein nicht bestehen können. Jäger ist jederzeit erreichbar und nimmt sich Zeit für anstehende Probleme jeglicher Art. Die Wahl zum Ehrenvorsitzenden auf Lebenszeit erfolgte einstimmig.

Seitz bedankte sich bei seinem Vorgänger für das Vertrauen, ihn als seinen Nachfolger vorzuschlagen: „Jeder, der weiß, was Gerhard für diesen Verein geleistet hat, weiß auch, wie viel dieses Vertrauen für mich wiegt.“ Seitz ist derzeit bei einer international agierenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als Unternehmensberater tätig und bereitet sich auf das Steuerberaterexamen vor. Ihm ist es ein Anliegen, gerade den jüngeren Bürgern im Landkreis die Bedeutung des Tierschutzes und des Ehrenamtes für die Gesellschaft zu vermitteln.

Mehr als 150 aufgenommene Fundtiere in Günzburg

Die Tierheimleitung berichtete auf der Versammlung von mehr als 150 aufgenommenen Fundtieren im Jahr 2019. Erfreulicherweise fand der Großteil der Fundtiere zu den Besitzern zurück. Durch Vermittlungen haben 90 Tiere ein neues Zuhause gefunden. In der Tierpension wurden 340 „Urlaubsgäste“ versorgt.

Im vergangenen Jahr waren zudem Instandhaltungsmaßnahmen sowohl im Hundehaus, in den Katzenstuben als auch in der Küche notwendig. Trotz Eigenleistung bei Reparaturen fallen hierfür immer wieder erhebliche Kosten an. Auch für Neuanschaffungen wie die Anlage eines Außengeheges für Kleintiere sind Kosten angefallen.

Der scheidende Vorsitzende Jäger lobte die Gassigeher, welche bei jeder Wetterlage mit den Hunden laufen. Er bedankte sich auch bei allen Spendern und der Staatsanwaltschaft, die den Verein mit den Zuweisungen von Strafzahlungen tatkräftig unterstützt.