Ein Einblick in die neue Feuerwache für Günzburg

Von Mario Obeser

Die neue Feuerwache in Günzburg wirkt von außen modern. Ein Rundgang durch die neuen Gebäude zeigt schnell, dass am alten Standort Am Stadtbach für die nächsten Jahrzehnte Platz und Technik für eine schlagkräftige Wehr in dieser Größe entstanden ist. Nach dem Spatenstich im Juli 2018 wurden 4800 m³ Erdreich ausgehoben, 2100 m³ Stahlbeton, 240 Tonnen Stahl und über 500 m² Glasfläche verbaut.

Von der Einsatzzentrale aus ist die Fahrzeughalle immer im Blick. Bild: Mario Obeser

Im Erdgeschoß befinden sich neben Büros, der Herren- und Damenumkleiden, dem Aufenthaltsraum für die Gerätewarte auch die Einsatzzentrale – und viel Technik. Aus der Einsatzzentrale können über Fenster die Fahrzeughalle und der Hofbereich eingesehen werden.

Feuerwache Günzburg: Alarm-Monitoren im ganzen Gebäude verteilt

Bei einem Alarm werden Informationen auf mehreren Alarm-Monitoren im Gebäude verteilt. Auch in den Umkleiden und in der Fahrzeughalle wird der aktuelle Einsatz angezeigt: Die Adresse, an der der Einsatz gemeldet wurde, und welche Fahrzeuge dem Einsatz zugeordnet sind. So bekommt zeitgleich jeder Aktive die jeweils aktuellen Informationen. Zudem wird der Funkverkehr bei Bedarf auf die Lautsprecher in der Fahrzeughalle übertragen. Die Navigationsgeräte in den Einsatzfahrzeugen werden von der Integrierten Leitstelle Donau-Iller in Krumbach mit der Route zum Einsatzort versorgt. Aus der Einsatzzentrale kann auch eine Sprechverbindung in die Umkleideräume hergestellt werden.

Direkt neben der Einsatzzentrale, durch eine Glaswand getrennt, ist der Führungsraum, der bei Großschadenslagen in Betrieb genommen wird. Ein großes Smartboard an der Wand dient als Fernseher und Monitor. Auf der digitalen Oberfläche kann mit einem Stift geschrieben, die Inhalte ausgedruckt, versendet, oder in den großen Schulungsraum im Obergeschoss gespiegelt werden. Über eine Schnittstelle können bei Bedarf beispielsweise Livebilder eines fliegenden Polizeihubschraubers angezeigt werden. Der Blick aus der Luft ergänzt für die Einsatzleiter die Informationen für entsprechende Entscheidungen.

120 Doppelspinde für Mitglieder der Günzburger Feuerwehr

Der linke Gebäudeeingang an der Frontseite wird von den Einsatzkräften im Alarmfall benutzt. Vom Hauptflur des Hauptgebäudes geht es nach rechts direkt in die Fahrzeughalle.

Nach links zu den getrennten Damen- und Herrenumkleiden mit Nasszellen. Jedem aktiven Mitglied, auch von der Jugendfeuerwehr, steht ein Doppelspind zur Verfügung – 120 sind es insgesamt. Im Alarmfall kommen die Retter mit der Alltagskleidung zum Einsatz. Nach einer Schwarz-weiß-Trennung – die Trennung zwischen dem sauberen (weiß) und dem schmutzigen Bereich – ziehen sie sich in der Umkleide die Einsatzkleidung an.

Im hinteren Bereich der Herrenumkleide befindet sich der Zugang zu den Nasszellen, nach rechts geht es in die Fahrzeughalle. Zwischen den Türen befinden sich Funkgeräte, einer der Alarm-Monitore, mehrere Einsatzpläne, ein Infoboard und der Alarmdrucker.

Ausgeklügeltes System für verschmutzte Einsatzkleidung

Vom Einsatz zurück, ist die Einsatzkleidung schmutzig, verkeimt oder gar mit gefährlichen Stoffen in Kontakt gekommen. Die Retter nutzen die Stiefelwaschanlage, waschen sich grob die Hände und legen die Einsatzkleidung in bereitstehende Boxen. Danach werden die Hände desinfiziert, im Nasszellenbereich wird geduscht und zuletzt im sauberen (weißen) Bereich wieder die Alltagskleidung angezogen. In den Umkleideräumen findet ein ständiger Luftaustausch über den Boden zur Decke statt. So trocknet feucht gewordene Einsatzkleidung schnell, ohne dass es „muffig“ riecht.

In der Fahrzeughalle werden nach Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts 18 Stellplätze, ein Prüfplatz und eine Waschhalle zur Verfügung stehen. Die lichte Ausfahrtshöhe der Hallentore beträgt 5,10 Meter (nach Norm wären es 4,5 Meter). Durch die zusätzlichen 60 Zentimeter ist es ohne Probleme möglich, die Wechselladerfahrzeuge in der Fahrzeughalle auf- und abzusatteln.

Stellplätze für die Aktiven gibt es an zwei Orten: 17 Am Stadtbach unter dem von Säulen gestützten Obergeschoss und weitere 21 Parkplätze im Innenhof. Diese werden im Zuge des zweiten Bauabschnitts nun errichtet. „Diese Stellplätze im Feuerwehrhof waren uns wichtig, damit der etwa gleich große öffentliche Parkplatz an der Hannerstraße für die Bevölkerung bestehen bleibt“, betont Stadtbrandinspektor Christian Eisele.

Gesamte Feuerwache ist über Haustechnik steuerbar

Ebenfalls im Erdgeschoss findet sich auch der Serverraum, das Herz der Haustechnik. Diese Technik wird über eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) bei einem Stromausfall stetig über ein Diesel-Aggregat im Keller mit Strom versorgt. Damit ist der Betrieb der gesamten Technik im Haus auch bei Ausfall der Stromversorgung für bis zu 96-Stunden garantiert. Das gesamte Gebäude ist über die Haustechnik komplett steuerbar. Damit lassen sich in jedem Raum die Beleuchtung, die Raumtemperatur, der Sonnenschutz und die Schlösser der Außentüren über Computer steuern.

In einem weiteren Raum ist die Atemschutzwerkstatt mit separatem Füllraum für die Atemschutzflaschen untergebracht. Die Luft, die im Füllraum in die Flaschen gedrückt wird, unterliegt einer ständigen elektronischen Qualitätsprüfung. In der Atemschutzwerkstatt werden auch die Lungenautomaten maschinell gereinigt. Die Automaten und die Masken werden dabei mit 65 Grad heißem Wasser gewaschen, um auch neuartige Viren zu zerstören. Dies dauert acht Minuten, ehe die Trocknung im Trockenschrank folgt. Danach werden die Geräte zusammengebaut und für den nächsten Einsatz geprüft.

Hinter den Stellplätzen befinden sich weitere Räume für Ersatz-Einsatzkleidung, eine Funk- und eine Metallwerkstatt und ein Lagerbereich.

Schaukästen zeigen alte Funktechnik der Feuerwache Günzburg

Im Obergeschoss befinden sich die Büro-, Schulungs- und Aufenthaltsräume. Die Räumlichkeiten teilen sich auf in ein Vereinsbüro, ein Büro für die Zugführer und das Büro der Kommandanten. Gleich daneben ist der Aufenthaltsraum der Jungend und das Büro des Jugendwartes. In der Wand eingelassene Schaukästen zeigen unter anderem alte Atemschutz-Ausrüstungen und alte Funktechnik. An den Ausstellungsstücken wird der Fortschritt der Technik in der Geschichte der Günzburger Wehr deutlich.

Am nordwestlichen Gebäudeeck zur Straße Am Stadtbach befindet sich ein modern ausgestatteter teilbarer Schulungsraum, der Platz für 80 Personen bietet. Der Vorhang an den beiden Fensterfronten ist von außen blickdicht und wirkt schalldämmend. Es ist zudem eine Motorleinwand und ein Beamer verbaut. Dieser kann über den Dozentenplatz und über den Führungsraum angesteuert werden. Bei großen Schadenslagen können so Informationen wie Einsatzbilder einer größeren Anzahl von Kräften zur Verfügung gestellt werden. Gegenüber des Schulungsraumes ist dessen Stuhllager und eine behindertengerechte Toilette.

Gemütlich geht’s zu in der Florianstube der neuen Feuerwache. Bild: Mario Obeser

Für Fitness und Erholung der Feuerwehrleute ist gesorgt

Ebenfalls im Obergeschoss befindet sich die Florianstube mit einem Küchen-/Theken-Bereich. Zum Aufenthaltsraum gehört eine Küche mit Kombidämpfer, eine Musikanlage und ein Fernseher. Hier finden etwa 50 Personen gemütlich Platz. Ein etwa 40 m² großer Freisitz ermöglicht auch den Aufenthalt an der frischen Luft. Dieser Ruhebereich ist beleuchtet und mit Lautsprechern versehen. Am anderen Ende gibt es eine Türe zum Schlauchturm. Diese dient, neben dem Treppenhaus, als zweiter Fluchtweg.

Zusätzliche Räume und viel Technik sind auch im Keller zu finden. Hier befinden sich auch zwei Umkleideräume für die Jugendfeuerwehr, mit Waschbecken und Spinden. Damit auch die Fitness nicht zu kurz kommt, ist ein gut ausgestatteter Fitnessraum vorhanden. Im Raum nebenan stehen ein Trainingsrad und ein Laufband. Dort werden künftig in Einsatzkleidung und unter Einbeziehung der Treppen im Schlauchturm, die vorgeschriebenen Belastungstests für die Atemschutzgeräteträger vor Ort durchgeführt. Zur Reinigung von Kleidung gibt es in einem separaten Raum zwei Industriewaschmaschinen. Ein Erste-Hilfe-Raum und ein Archiv sind ebenfalls im Untergeschoss zu finden.

Feuerwehr siedelt Bienenvölker an

Im gesamten Gebäude gibt es keinen einzigen Heizkörper mehr. Die Temperierung erfolgt über den Fußboden. Über die Wärmepumpe kann so über das Erdreich geheizt und auch gekühlt werden. Im Laufe des Jahres kommt auf das Dach noch eine Fotovoltaikanlage für den Eigenverbrauch. Ebenfalls auf dem Dach werden zwei Bienenvölker angesiedelt.

Viel Platz im Keller nimmt die aktuell in Bayern modernste vollautomatische Schlauchwaschanlage ein. Zur Reinigung der Schläuche wird jeder Schlauch zuerst in einen Bügel eingehängt. Die Anlage zieht den Schlauch durch das Waschwasser und prüft ihn auf Dichtigkeit. Zuletzt wird er im Schlauchturm nebenan zum Trocknen aufgehängt.

Er gehört zu jeder Feuerwache als weithin sichtbares Symbol dazu: der Schlauchturm. So sieht er in Günzburg von innen aus. Bild: Mario Obeser

Neuer Schlauchturm in Günzburg: 22 Meter höher als vorher

Der neue Schlauchturm, das Wahrzeichen des Gebäudes, ist mit 22 Metern höher als der bisherige. Der Turm wird auch als Übungsturm genutzt. Am Turm kann auf den verschiedenen Ebenen angeleitert werden. Die Gitterelemente wurden so massiv gefertigt, dass auch die Absturzsicherung dort zum Üben befestigt werden kann. Oben am Turm gibt es Wasseranschluss und die Möglichkeit, zu Übungszwecken gezielt Rauchmelder auszulösen.

Im Keller des Schlauchturmes, der über die Außentüre oder über den Raum der Schlauchwaschanlage betreten wird, gibt es einen mit einem Gitter abgedeckten Außenschacht. Dieser kann zu Tiefenrettungsübungen genutzt werden. Der etwa drei Meter tiefe Schacht kann bei Bedarf mit Wasser geflutet werden. Das Gitter hat bewusst nur eine kleine Öffnung, über die eine Rettung stattfinden muss. Das Wasser und die Enge der Öffnung steigern den Stressfaktor der Retter beim Üben erheblich.

Kommandant ist stolz auf moderne Feuerwache

Wie Kommandant Christian Eisele sind alle aktiven Feuerwehrfrauen und Männer stolz auf die weit über die Region hinaus modernste Feuerwache. Die Stadträte und Oberbürgermeister Gerhard Jauernig hatten sich nach etlichen Besichtigungsterminen moderner Feuerwachen sowie langwierigen und kontroversen Diskussionen in den Gremien für den Bau einer hochmodernen Feuerwache am bisherigen Standort entschieden.

Das Stadtbauamt hat mit zehn Millionen Euro Baukosten eine Punktlandung geschafft. „In der Summe ist zu den beiden Bauabschnitten auch die moderne Ausstattung des Gebäudes enthalten“, betont Christian Eisele.

