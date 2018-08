08.08.2018

Ein Fahrdienst für den Aushilfspater

Die Pfarreiengemeinschaft Röfingen wartet auf den neuen Geistlichen. Der Vertreter erfährt eine besondere Hilfe.

Von Christian Kirstges

Der Tod des beliebten Pfarrers Werner Brauchle steckt den Mitgliedern der Pfarreiengemeinschaft Röfingen noch immer in den Knochen. Ein Porträt des Seelsorgers steht nach wie vor auf einem Seitenaltar in der Kirche in Röfingen, am Pfarrhaus hängt an der Klingel weiter sein Namensschild. Die Zeit seit dem plötzlichen Verlust im März ist bislang mit der Hilfe des nun ehemaligen Dekans, des nun früheren Burgauer Kaplans, eines Pfarrers im Ruhestand, der Diakone und der Pastoralreferentin sowie mit Aushilfsgeistlichen gut gemeistert worden.

Seit 1. August ist die letzte Vertretung da, bevor der neue Pfarrer Polykarp Ibekwe Anfang September sein Amt antritt. Pater Joseph Semmanda ist 52 Jahre alt und kommt aus Uganda, Deutsch spricht er aber gut. Schließlich hat er in seinem Land – unter anderem beim Goethe-Institut – die Sprache erlernt und war bereits 16 Mal in Dinkelscherben im Landkreis Augsburg als Aushilfe in der dortigen Pfarrei tätig. Sein Bruder ist mit einer Einheimischen verheiratet.

Pater Joseph hat sich gut eingelebt, am liebsten isst er „Rinderbraten mit Spätzele“ und Nusszopf, geht einkaufen und kocht, manchmal erhält er ein kleines Essensgeschenk. Sein Führerschein ist aber nur in seiner Heimat gültig. Deshalb haben die Vorsitzenden der Pfarrgemeinderäte aus Röfingen, Gabi Bachmayer, aus Konzenberg, Elfriede Kraus, aus Hafenhofen, Centa Haid, aus Glöttweng/Landensberg, Katharina Effenberger, und aus Haldenwang, Andrea Ulbrich, einen Fahrdienst für Pater Joseph organisiert, der in Uganda Kaplan ist.

Bei einer Sitzung wurde ein Plan erstellt, der festlegt, wer wann fährt. Jeder aus der Pfarreiengemeinschaft darf mitmachen, viele tun es. Wie beliebt Brauchle war, hat auch der Pater schnell gemerkt. Der langjährige Seelsorger hatte die Gläubigen auf die Gemeinschaft eingeschworen, doch gerade ohne die Arbeit von Pastoralreferentin Rita Mayer und Pfarrsekretärin Rita Brendle sei das alles jetzt nicht gegangen, sagen die Vorsitzenden. So gut die Vertretungen klappen: Es werde Zeit, dass wieder ein fester Hirte kommt.

