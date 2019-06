08.06.2019

Ein Fest, das ein Schattendasein führt

Pfingsten ist in der Wahrnehmung der Gläubingen ins Hintertreffen geraten. Pfarrer Ulrich Däubler wünscht sich, dass dem Hochfest wieder mehr Beachtung geschenkt wird

Von Sandra Kraus

Am Sonntag ist Pfingsten, eines der Hochfeste im christlichen Kirchenjahr. Da Pfingsten mit dem Heiligen Geist zu tun hat, ist Geistlicher Rat Ulrich Däubler als Stadtpfarrer von Günzburgs Pfarrei Heilig-Geist unser Experte. „Pfingsten, ein großes Fest, aber leider in der Wahrnehmung ins Hintertreffen geraten. Das ist schade, denn der Heilige Geist, um den es an Pfingsten geht, ist niemand anders als Gott. Gott ist nicht Materia, sondern Geist. Heiliger Geist.“

Dieser Heilige Geist findet sich in der Bibel als Taube bei der Taufe von Jesus im Jordan. Aber auch am Pfingsttag, als sich die Jünger ohne Jesus, er war schon in den Himmel zurückgekehrt, in Jerusalem versammelt hatten. „Der Heilige Geist wird für diese Urgemeinde hörbar durch das Brausen des Sturms, er wird sichtbar durch die Feuerzungen, die erschienen und sich auf jedem niederließen, und er wird erlebbar, dadurch, dass die Jünger auf einmal in fremden Sprachen reden konnten“, erklärt Däubler.

Die Geburtsstunde der Kirche also und trotzdem ein Fest, das uns zwar zwei Feiertage beschert, seinen Namen für die Pfingstferien oder den Pfingsturlaub hergibt, aber sonst im Vergleich zu Weihnachten und Ostern „leider Gottes ein Schattendasein“ führt. Auch die Kirchenkunst tut sich über die Jahrhunderte schwer mit dem Heiligen Geist, der nur symbolisch ist und eben kein gekreuzigter Jesus oder ein neugeborener Gottessohn im Stall von Bethlehem.

Der Künstler Prof. Franz Nagel hat sich in der modernen Heilig-Geist-Kirche für rote Zungen als Symbol entschieden, für eine antike Säule, die für den Raum steht, in dem der Heilige Geist auf die Jünger herabkam, und er lässt das Himmelsbrausen aus einem rot glühenden Halbkreis auf die Erde kommen. Warum die Kirche von Günzburgs jüngster Pfarrei bei ihrer Weihe im Jahr 1973 überhaupt diesen irgendwie sperrigen Heiligen Geist als Patron bekam, erklärt sich Stadtpfarrer Däubler so: „Diese Zeit nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil war sehr nüchtern, auf das Wesentliche bedacht. Vielleicht aber auch deshalb Heilig-Geist, weil es uns die Evangelischen vorgemacht haben, Kirchen nicht nur nach Heiligen oder Maria zu benennen. Man denke an die evangelischen Auferstehungskirchen. Wir hier haben mit dem Heiligen Geist eigentlich Gott zum Patron.“

Das Kirchenpatrozinium wird Ulrich Däubler am Sonntag zum letzten Mal als Stadtpfarrer feiern, der 75-Jährige freut sich auf seinen Ruhestand, den er in Günzburg verbringen wird. In seiner letzten Pfingstpredigt wird es darum gehen, dass die Kirche bunt und vielfältig sein soll. „Man soll sich nicht einschüchtern lassen, wenn nicht alle unisono sprechen. Viele bringen Glauben in die Kirche ein. Auch die Apostel waren Individualisten, ein gemischter Haufen, auf den der Geist Gottes herabkam. Eine Meinung zu haben ist kein Problem. Spannungen müssen ausgehalten werden.“ Der erfahrene Kirchenmann ist davon überzeugt, dass jemand, der erfahren hat, wie gut ihm der Glaube tut, die Spannungen auch aushält. „Die Sexualdelikte sind tragisch und leidvoll, keine Frage. Aber wenn ich den Glauben liebe und von ihm zehre, aus ihm Kraft schöpfe, halte ich das aus. In der Ehe hilft die Liebe, das eventuelle Versagen des Partners zu ertragen.“

Auch unsere Zeit hat für Däubler Einfluss auf den Glauben. Gab es früher Mitläufer aus Tradition, wird heute jeder Gläubige herausgefordert. Wer keine Perspektive mehr sieht, tritt aus. Glauben ohne Kirche funktioniert für Däubler nicht. „Der Strom kommt nicht aus der Steckdose, die Milch nicht aus dem Kühlregal und so gibt es keinen Glauben ohne Kirche. Wer hätte die Bibel immer wieder nachgedruckt? Wer die Gebete aufgeschrieben?“ Auf Dauer allein glauben, gehe nicht. Da entwickle sich Privatglaube, der Irrtum sein könne. Auch Jesus lebte und lehrte Gemeinschaft. Mit der Firmung ist bei den Katholiken dem Heiligen Geist eines der sieben Sakramente gewidmet. Die jungen Christen werden mit dem Heiligen Geist gestärkt. Als Nachfolger der Apostel spenden bis heute nur Bischöfe die Firmung. „Ein Drittel der Erstkommunionkinder meldet sich später nicht mehr zur Firmung an.“

Vielleicht auch ein Zeichen wie unwichtig der Heilige Geist genommen wird. Eine leere Kirche an Pfingsten kennt Heilig-Geist-Pfarrer Däubler nicht. „Zum Patrozinium ist es immer voll, schon allein wegen dem Heilig-Geist-Ensemble reichen die 600 Plätze in Günzburgs größter Kirche oft nicht.“

Heuer steht die Messe in D-Dur von Karl Kempter auf dem Programm. Jedes Jahr wird „Am Pfingstfest um die dritte Stunde“ gesungen, dessen Melodie der Günzburger Stadtpfarrer Albert Höfer und dessen Text vom Thannhauser Pfarrer Christoph von Schmid stammt. „Ohne dieses Lied ist nicht Pfingsten“, steht für Ulrich Däubler fest.

