Ein Film soll traumatisierten Kindern helfen

Nour kommt immer wieder zu spät in den Unterricht. Nachts kann er nicht schlafen, im Unterricht nickt er ein. Seine Mitschüler lachen ihn aus, der 15-Jährige prügelt sich mit ihnen. Seine Lehrerin schickt ihn wegen seiner Probleme zu einer Therapeutin. Dort wird klar: Nour, der aus Syrien geflüchtet ist, hat ein Trauma. Der Animationsfilm „Der Weg“ von Lujaina Toumeh gehört zur Arbeit der Traumaberatung der Kinder- und Jugendhilfe der Katholischen Jugendfürsorge (KJF) an den Standorten Günzburg und Neu-Ulm.

Besuch in Günzburger Mittelschule: So finden zwei Schüler den Film

Am 17. März war Premiere für den Film vor einer siebten Klasse. Wenige Wochen später sah ihn die Deutschklasse an der Maria-Theresia-Mittelschule in Günzburg.

Die Kinder dort haben unterschiedliche Deutschkenntnisse und auch unterschiedliche Fluchterfahrungen. Die 15-jährige Diana ist mit ihrer Familie von Syrien bis in die Türkei geflüchtet. Nach Deutschland kam sie dann über eine Familienzusammenführung. Ihre Flucht kommt ihr noch manchmal im Alltag in Deutschland in den Sinn. Sie denke immer an die Zeit in Syrien, sagt sie. Nicht gut findet die Jugendliche die kurze Kriegssequenz zu Beginn des Films. Aber: Die Animation „hat ein paar Sachen geklärt. Zum Beispiel, was passiert, wenn man etwas Traumatisches erlebt hat“ und was das für die Zukunft bedeute.

Der Animationsfilm klärt anhand seiner Hauptfigur auf, was ein Trauma ist, und gibt konkrete Übungen, die Betroffene im Alltag anwenden können. Ein Beispiel: Fünf Dinge aufzählen, die man gerade sieht, hört, spricht. Dann soll man schrittweise mit vier, drei, zwei Dingen und einer Sache fortfahren. Damit sollen sie sich wieder im Hier und Jetzt verorten.

Mit dem sechs Minuten langen Film geht Fachberaterin Toumeh an Schulen in den Landkreisen Günzburg und Neu-Ulm. Die Idee hatte sie vor vier Jahren, im vergangenen halben Jahr arbeitete sie daran. Sie will Betroffene und Nichtbetroffene mit „Psychoedukation“ anhand des Films aufklären: Was sind die Prozesse im Gehirn, die bei einem Trauma ablaufen, und wie können die Menschen damit umgehen? Außerdem macht sie die Übungen mit ihnen, die im Film vorkommen. Die Geschichte ist einem ihrer Klienten nachempfunden.

Der 13-jährige Mohamad besucht ebenfalls die Deutschklasse an der Maria-Theresia-Mittelschule in Günzburg. Er kam über eine Familienzusammenführung nach Deutschland. Er findet zwar, der Film könne ihm helfen, seine Erfahrungen besser zu verarbeiten. Er fand ihn mittelmäßig.

An zwei Schulen zeigte Toumeh den Film bereits, drei Termine sind für die nächsten Monate geplant.

Auch in Krumbach und Illertissen ist die Traumaberatung aktiv

Der Leiter der KJF-Kinder- und Jugendhilfe Günzburg/Neu-Ulm, Artur Geis, sagt, oft kämen Lehrer zu ihnen in die Beratungsstelle und berichteten von Schülern mit Lern- und Leistungsproblemen. Das seien häufig Symptome eines Traumas.

Toumeh, die den Film während einer Weiterbildung geschaffen hat, gehört zum Team der Traumaberatung der Kinder- und Jugendhilfe mit Beratungsstellen in Günzburg, Neu-Ulm, Krumbach und Illertissen. Das Team berät und unterstützt traumatisierte Flüchtlinge, vor allem Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien. Die individuelle Traumaberatung, bei Bedarf auch mehrsprachig, ist ein Schwerpunkt. Weitere Ziele sind die Zusammenarbeit mit Schulen und Kitas und die Vermittlung einer traumatherapeutischen Behandlung.

Geis erklärt, dass man die Idee zur Traumaberatung 2015 hatte, als viele geflüchtete Familien in die Landkreise Günzburg und Neu-Ulm kamen. 2017 folgte die Auftaktveranstaltung in Günzburg Die Aktion Mensch förderte das Projekt zunächst für drei Jahre, übernahm 70 Prozent der Kosten, die vergangenen zweieinhalb Jahre 90 Prozent. Im Mai 2020 wurde die Förderung bis Ende August 2021 verlängert, weil der Bedarf immer noch da war. Geis sagt, ein Trauma sei nicht so schnell verarbeitet, Folgeprobleme könnten auch noch über Generationen hinweg auftauchen.

Traumaberatung ist auf Spenden und Unterstützung der Landkreise angewiesen

Für die Zeit nach dem August hat die Einrichtungsleitung eine Förderung beim Landkreis Günzburg und Neu-Ulm beantragt. Im Februar kam dann die Zusage, von September bis Dezember 2021 jeweils 15 Stunden in der Woche pro Landkreis zu fördern. Die beiden Landkreise übernehmen den Großteil der Kosten, 15 bis 20 Prozent müssen über Eigenmittel eingebracht werden. Für diesen Eigenanteil sind Spenden elementar. Die Verantwortlichen der Traumaberatung wollen im Frühsommer weitere Gespräche mit den Landkreisen führen, um finanziell langfristig das Projekt zu sichern. Mehr Betroffene sollen das Projekt kennen und nutzen.

2020 betreute das Team 48 Menschen aus elf Nationen, davon 34 aus dem Landkreis Günzburg und 14 aus dem Landkreis Neu-Ulm. Die Beratung sei kostenlos, nach zwei bis drei Wochen Wartezeit bekomme man einen Termin.

Wegen der Corona-Situation seien viele Klienten des Beratungsteams mehrfach belastet, sagt Geis: finanziell, durch das Trauma, die Alltagsstrukturen fallen weg. Die Experten bieten neben Präsenzterminen, die gerade für Kinder wichtig seien, auch Beratung per Telefon oder online an.

Der Film ist nicht frei verfügbar, weil er bei traumatisierten Kindern unerwünschte Erinnerungen auslösen könne, sagt Toumeh. Deshalb werde er nur an Fachkräfte gegeben und kann nur unter Begleitung angesehen werden.

Schulen, die an dem Angebot interessiert sind, können sich an Lujaina Toumeh unter der Telefonnummer 0160/94617424 oder ihre Kollegen der Traumaberatung unter traumaberatung@kjf-kjh.de wenden.

