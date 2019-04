vor 37 Min.

Ein Film über die Bedeutung der Organspende

Mit dem französischen Drama „Die Lebenden reparieren“ aus dem Jahr 2016 informiert die AOK Günzburg am Mittwoch, 3. April, ab 19 Uhr über die Bedeutung von Organspenden.

Die Gesundheitskasse ist verpflichtet, ihre Versicherten ab 16 Jahren alle zwei Jahre umfassend und objektiv über das Thema zu informieren – auch dann, wenn diese sich bereits informiert haben. Hierzu erhalten alle Versicherten in den kommenden Tagen ein Informationsschreiben.

Im Anschluss findet eine Podiumsdiskussion statt

In diesem Zusammenhang lädt die AOK- Direktion Günzburg auch zur Filmvorführung mit anschließender Podiumsdiskussion in das Günzburger Biigz-Kino ein. Die Besucher können das Thema im Anschluss an den gut 100 Minuten langen Kinofilm mit Dr. Carsten Einfeld von der Kreisklinik Günzburg, Joachim Töpelt von der Selbsthilfegruppe Dialyse und Transplantierte in Günzburg, Angela Ipach vom Verein Junge-Helden, Marie Kugler, Schülerin der 11. Klasse am Dossenberger Gymnasium in Günzburg und einem Vertreter der AOK-Direktion diskutieren.

Moderiert wird die Veranstaltung von Elke Warnecke, die Lehrerin an der Berufsschule in Günzburg ist.

Der Eintritt zur Filmvorführung in Günzburg mit der nachfolgenden Podiumsdiskussion ist frei. Karten für den emotionalen Kinoabend sind ab sofort im Biigz an der Augsburger Straße oder an der Abendkasse erhältlich. (zg)

