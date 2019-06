00:34 Uhr

Ein Headhunter des Jahres

Preis für Könitzer

Christian Könitzer Consulting zählt zu den drei besten neuen Personalberatungen in Deutschland. Im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung im Bayerischen Hof in München erhielt Könitzer die Auszeichnung „Headhunter of the year 2019“ für den dritten Platz in der Kategorie Newcomer. Damit sind Personalberatungen in Deutschland gemeint, die in den vergangenen drei Jahren gegründet wurden. Die Auszeichnung wird jährlich durch die Experteer GmbH ausgelobt. Die Jury besteht aus Fachleuten aus Medien, Wissenschaft und Wirtschaft. Die Christian Könitzer Consulting wurde 2016 in Kleinkötz im Landkreis Günzburg gegründet und hat sich mit einem technischen Background spezialisiert auf die Vermittlung von Fach- und Führungskräften im süddeutschen Raum. Oberstes Ziel ist eine nachhaltige Besetzung von Vakanzen in technischen Berufen, wie technische Entwicklung, Maschinen- und Anlagenbau sowie Elektrotechnik und IT. (zg)

Themen Folgen