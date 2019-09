vor 44 Min.

Ein Hingucker für alle Basketball-Fans

Die Frauen-Bundesligisten aus Nördlingen und Wasserburg treffen am 7. September in Günzburg aufeinander. Es gibt drei Gründe, warum die Partie ausgerechnet dort stattfindet. Die Fans dürfen sich auf Spitzenniveau freuen.

Frauen-Basketball auf diesem Niveau gab es in Günzburg noch nie zu bestaunen. Der deutsche Rekordmeister und Dritte der vergangenen Bundesliga-Runde, TSV 1880 Wasserburg/Inn, trifft am kommenden Samstag, 7. September, auf das schwäbische Aushängeschild XCYDE Angels Nördlingen. „Das wird richtig cool“, verspricht Rita Quinz, Jugendleiterin und Trainerin des heimischen TSV Wasserburg/Günzburg, vor dem Duell der beiden Erstligisten. Anspiel in der Rebayhalle ist um 18 Uhr.

Dass sich die beiden Bundesliga-Teams ausgerechnet in Günzburg messen, hat drei Ursachen.

Wasserburg und Nördlingen sind Kooperationspartner

Zunächst ist der in Nördlingen ansässige Verein BG Donau-Ries Kooperationspartner des TSV Wasserburg/Günzburg. Dort ist (zum großen Teil aufgrund der nimmermüden Nachwuchsarbeit und der Kommunikationskompetenz von Quinz) in den vergangenen Jahren die zweitgrößte Basketball-Abteilung in Bayerisch-Schwaben gewachsen. 130 Kinder und Jugendliche aus dem Raum Günzburg spielen bereits – ein Versprechen für die Zukunft. Unter anderem für sie ist dieses Spiel gedacht; so nah kamen die Talente ihren Vorbildern noch nie. Für Quinz ist es nicht nur deshalb „eine Ehre“, dass die Begegnung vor der Haustür stattfindet „Wir wollen uns gut präsentieren, damit die Sportart weiteren Auftrieb erlebt.“

Zweitens ist der namensgebende Sponsor des Erstligisten aus dem Ries die in Leipheim ansässige Firma XCYDE. Deren Gründer und geschäftsführender Gesellschafter Kai Thomas freut sich selbstverständlich auch darauf, „seine“ Basketballerinnen in Günzburg präsentieren zu können.

Und schließlich bot sich Günzburg als Spielort an, weil Rita Quinz in ihrer großartigen aktiven Laufbahn für den TSV 1880 Wasserburg/Inn gespielt und dort auch als Coach gewirkt hat. „Nördlingen wollte gegen meinen Heimatverein antreten und ich habe da noch gute Kontakte“, sagt sie.

Die Trägerin des Ehrenzeichens in Gold des Bayerischen Basketballverbands wird an diesem Samstag also auch auf alte Freunde treffen. Unter anderem freut sie sich auf das Wiedersehen mit der deutschen Nationalspielerin Svenja Brunckhorst. „Die hat bei mir in der Jugend gespielt“, erinnert Quinz an vergangene Tage.

Beide Teams bieten die besten Spielerinnen auf

Ganz sicher ist sich die Powerfrau des heimischen Basketballs, dass die Zuschauer ein schnelles, taktisch klug geführtes und gleichzeitig athletisch anspruchsvolles Spiel erwarten dürfen. Beide Vereine kommen zwei Wochen vor Saisonbeginn mit ihren bestmöglichen Aufstellungen. Für Quinz ist klar: „Das ist Basketball auf deutschem Spitzenniveau und das ist in jeder Hinsicht schön anzuschauen.“

Groß ist die Vorfreude auf den Leistungsvergleich auch bei Kurt Wittmann. Der sportliche Leiter der Angels ist dankbar für die Möglichkeit, in der Rebayhalle spielen zu dürfen. Er sieht beim Kooperationspartner natürlich großartiges Potenzial – sei es, dass künftig Fans aus dem Landkreis Günzburg als Zuschauer zu Bundesligaspielen ins Ries fahren oder dass irgendwann einmal Basketballerinnen aus dem Wasserburger Talentschuppen für eine sportliche Karriere in Nördlingen infrage kommen könnten.

Bestes Beispiel der Nachwuchsförderung im Ries ist unterdessen Luisa Geiselsöder. Sie hat sich nicht allein dank ihrer Körpergröße von 1,92 Meter zu einem der größten Talente im deutschen Basketball entwickelt.

Große Rivalität zwischen den bayerischen Topvereinen

Aus Wittmanns Perspektive jedenfalls werden sich die beiden einzigen bayerischen Vertreter in der Beletage des deutschen Basketballs in Günzburg „einen heißen Fight liefern.“ Die Rivalität der beiden Vereine sei immerhin so alt wie deren gute Beziehungen zueinander. So spielte die derzeitige Trainerin der Oberbayern, Sidney Parsons, noch vor vier Jahren im Angels-Trikot. Die Historie der Wasserburger listet im Gegensatz zur Nördlinger Vereinsgeschichte bereits elf deutsche Meistertitel und neun nationale Pokalsiege auf. (ica, zg)

Themen Folgen