vor 9 Min.

Ein Jahr wie Trauben-Nussschokolade

Welche Bedeutung die Süßigkeit in der Ansprache des Oberbürgermeisters hatte

Die Tafel Trauben-Nussschokolade, die jeder Teilnehmer des Jahresdämmerschoppens der Stadt Günzburg an seinem Platz fand, war nicht nur ein leckerer Gruß von der Stadt – sondern auch ein Symbol für das vergangene Jahr. Oberbürgermeister Gerhard Jauernig verriet die Bedeutung zum Ende seines Jahresrückblicks: „Wir hatten manche harte Nuss zu knacken, durften aber auch so manche süße Traube ernten.“

Es hat sich eine Menge getan in der Großen Kreisstadt im vergangenen Jahr. Jauernig nannte beispielhaft die Sanierungen von Sporthallen, den laufenden Neubau der Feuerwache, die Eröffnung zusätzlicher Kita-Gruppen und den bevorstehenden Umbau des Seniorenheims der Heilig-Geist-Spitalstiftung, der nun endlich starten kann. Erst vor wenigen Tagen hatte die Stadt die lange erwartete Finanzierungszusage bekommen. Dass die Stadt sich auch sonst gerade über finanziellen Erfolg freuen kann, hatte Bürgermeister Anton Gollmitzer später noch ergänzt: Die Steuereinnahmen, die in diesem Jahr deutlich höher ausfallen als geplant, böten eine gute Ausgangslage für die derzeitigen Haushaltsberatungen.

Aber es gibt auch noch viel zu tun für Günzburg, nicht alles davon ist alleine mit Geld zu regeln. Die Auswirkungen des Klimawandels machten sich immer mehr bemerkbar, so der OB. Zuletzt habe Stadtförster Franz Kopp bei den Haushaltsberatungen alarmierendes über den Zustand des Waldes verkündet: „Wir werden Tausende Bäume fällen müssen, die tot sind und das ist erst der Anfang“, so der OB. In den nächsten 15 bis 20 Jahren werde der Wald sein Gesicht radikal verändern. Auf die Suche nach Antworten auf die Fragen, die sich durch den Klimawandel ergeben, müssten sich alle miteinander machen. Dabei dürften die Entscheider aber nicht den Fehler machen, die Menschen, die er betrifft, dabei mitzunehmen.

Jauernig sprach in diesem Zusammenhang auch die wachsende Politikverdrossenheit und das Erstarken rechter Tendenzen im Land an. „Viele Menschen haben den Eindruck, die Politiker entfernen sich von denen, für die die Politik eigentlich gedacht war.“ Die gute Nachricht für die heimischen Politiker jedoch sei: „Es gibt kaum ein Feld, in dem man so nahe bei den Menschen ist wie die Kommunalpolitik.“

Von Bürgermeister Anton Gollmitzer gab es zum Jahresabschluss viel Lob für die Zusammenarbeit eben dieser Kommunalpolitiker. „Wir haben ein gutes Klima im Stadtrat und das Ziel, unsere Stadt gemeinsam voranzubringen. Gemeinsam haben wir kräftig angepackt und gehandelt. Wir haben zusammen Erfolgsgeschichte geschrieben.“ Er hoffe, so Gollmitzer, dass diese Arbeit auch im neu gewählten Stadtrat genau so weitergehen könne. (rjk)

