vor 48 Min.

Ein Kultursonntag für die ganze Familie

Workshops, Basteln, Poesie und eine Kinderstadtführung leiten den Günzburger Kultursommer ein. Was es dabei alles zu sehen gab.

Von Peter Wieser

„Schaut Euch einmal die Häuser an, das sind die schönsten von der ganzen Stadt.“ Marion Schlegel erklärt gerade einer Gruppe von Kindern Wissenswertes über den Günzburger Marktplatz und erzählt, dass früher die Poststraße von Wien nach Paris durch Günzburg geführt hat. Die Kinderstadtführung, die kurz vorher im Dossenberger Hof gestartet ist, war Teil des Programms, das am Sonntagnachmittag den Günzburger Kultursommer eingeleitet hat. „Ich finde das toll, als Günzburger macht man da mit“, sagt eine Günzburgerin. „Ein kleiner Ausflug mit den Kindern, um anschließend noch ein Eis essen zu gehen“, schließt sich die Familie aus Nornheim ihr an.

Gedichte zum Pflücken im Dossenberger Hof

Doch zurück in den Dossenberger Hof: Die Blätter mit den Gedichten, sogenannte Elfchen und Haikus, die an Wäscheleinen quer über den Hof gespannt sind, wirken ungewöhnlich, stechen sofort ins Auge. Sie handeln vom Sommer, von Heimat, Frieden und Liebe. Verfasst haben sie Teilnehmer aus sämtlichen Sprachkursen der Volkshochschule. Und wer möchte, kann sich mit einer eigenen „Poesie an der Leine“ gleich mit beteiligen. „Ein Statement, dass wir alle zusammengehören“, beschreibt es Nathalie Charlet, Vhs-Mitarbeiterin im Bereich Integration.

Einige Meter weiter haben wieder Kinder das Sagen. Wer weiß, wie „Himmel und Hölle“ gefaltet wird? Das zeigt das Team der Stadtbücherei, unter dessen Anleitung aus alten Bücherseiten angefangen von Lesezeichen eine ganze Reihe weiterer Papierkunstwerke entstehen. „Himmel und Hölle macht Spaß“, bestätigt der fünfjährige Lars aus Günzburg.

Kunst im und vor dem Amtsgericht

Kreativität ist auch beim Amtsgericht angesagt. Während Gabriele Birkner und Rolf Eichelmann vom Kunstverein Off-Art durch die dortige Ausstellung des dritten Kunstpreises der Stadt unter dem Thema „Alltägliches“ führen, findet auf der Wiese daneben ein Malworkshop für Kinder statt. (Lesen Sie dazu auch: Kunstpreis: Außergewöhnliches Alltägliches in Günzburg) Ähnlich der „Günzburger Geschichtssäulen“ entstehen unter anderem Säulenkunstwerke in etwas kleinerem Format – Säulen für den Garten, als Stelen und mit kleinen Kärtchen versehen.

Auch der Kunstverein Off-Art beteiligte sich am Kultursonntag: Gabriele Birkner und Rolf Eichelmann führten im Günzburger Amtsgericht durch die Ausstellung zum dritten Kunstpreis der Stadt Günzburg. Bild: Karin Scheuermann

Führung durch die "Kulturbaustelle" Heimatmuseum

Wie entsteht eine Ausstellung und worauf kommt es dabei an? Das wird im Heimatmuseum nahe gebracht. Die Römerabteilung ist gerade im Umbau, beste Gelegenheit also, um rund um den Gontia-Altar in der Mitte des Raums durch die derzeitige „Kulturbaustelle“ zu führen. Kurz zuvor sei eine Gruppe von 20 Personen mit Kindern da gewesen und alle hätten die Treppenstufen gezählt, erzählt Museumsleiter und Stadtarchivar Raphael Gebhardt schmunzelnd. Zu gewinnen gibt es nämlich auch etwas, wenn man beim „Günzburger Rätselspaß“ Fragen, beispielsweise wie viele Stufen zur römischen Kaisergalerie führen, richtig beantwortet.

Bei der „Kulturbaustelle“ im Heimatmuseum führte Museumsleiter und Stadtarchivar Raphael Gerhardt (rechts) durch die im Umbau befindliche Römerabteilung.

Wie man Kreide herstellt, das wissen Hannah, fünf Jahre, und Felicitas, neun, am Stand von „Krass e.V.“ jetzt übrigens auch: Ein Becher Wasser und zwei Löffel Gips mit Farbpulver vermischen, in eine Form geben, abwarten, fertig.

Viele gingen bei dem Sommerwetter lieber ins Waldbad

Ein bisschen warm war es am Sonntag allerdings schon. Manche hatten darum das Waldbad dem Angebot des Kultursonntags vorgezogen.

Bernd Limburg aus Sontheim informierte sich bei Karin Scheuermann.

Kulturamtsleiterin Karin Scheuermann zeigt sich trotzdem mit der ersten Veranstaltung dieser Art zufrieden: „Der Kultursonntag war gut besucht und es kamen auch viele Gäste aus dem Umland, aus Burgau, Ichenhausen oder aus Langenau, um sich gezielt zu informieren“, sagt die Leiterin des Kulturamts. Auch der Wunsch einer Wiederholung sei herangetragen worden. Das bestätigt auch Susanne Pögl-Aßfalg von Off-Art: „Es waren viele Kinder da, einige davon den ganzen Nachmittag.“