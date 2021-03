vor 18 Min.

Ein Loch mitten im Wald bei Burgau: Was wird dort gemacht?

Plus Zwischen Unterknöringen und Kleinbeuren wird eine neue Straße gebaut. Sie führt zur Sandgrube Brennberg. Was dort gemacht wird, ist erst aus der Luft richtig zu erfassen.

Von Christian Kirstges

Auffallen würde auf den ersten Blick gar nicht, was hier gemacht wird. Nur durch den Bau der Erschließungsstraße kommt man darauf – und die Dimension erschließt sich erst so wirklich aus der Luft. Ein Leser, der seinen Namen hier lieber nicht lesen will, hat sich deshalb an unsere Zeitung gewandt. Ihm sind die Bauarbeiten aufgefallen, dann ließ er seine Drohne aufsteigen, um anhand der von ihr gemachten Fotos einen Eindruck zu bekommen. Und nach diesem habe es hier zwischen dem Burgauer Stadtteil Unterknöringen und Kleinbeuren (Kammeltal) im Bereich der Sandgrube beziehungsweise des angrenzenden Waldes einen „riesigen Kahlschlag“ gegeben. Man sehe die Zerstörung eines Ökosystems und eine Störung des Gleichgewichts wasserhaltender Schichten. Er hätte sich gewünscht, dass die Behörden von sich aus die Bürger darüber informiert hätten, aber man lasse lieber den Mantel des Schweigens darüber „als Pferde aufzuscheuchen“, findet der Mann.

Also was wird hier nun gemacht – und ist nicht darüber informiert worden? Das Problem ist wohl, dass die Anfänge des Projekts recht lange zurückliegen. So erklärt das Landratsamt Günzburg, dass die Genehmigung erstmals im Juni 2009 erteilt worden sei. Nach diversen „kleineren Änderungsbescheiden“ sei die Grube im Juli 2020 an die Roßhauptener Kiesgesellschaft übergegangen, die Genehmigung gelte noch bis Ende 2024. Wenn die Grube bis dahin nicht wieder verfüllt ist – das muss mit unbelastetem Material geschehen, danach wird ein Laubmischwald aufgeforstet –, ist eine neue Genehmigung zu beantragen.

Bereits 2009 sind die Arbeiten vom Landratsamt Günzburg genehmigt worden

Dass hier jetzt stärker gearbeitet wird, sei der Behörde bekannt. In den vergangenen Wochen sei die Zufahrt zur Sandgrube hergestellt worden. Nun solle hier – nachdem bei dem vorherigen Grubenbesitzer eher wenig abgebaut worden sei – wieder ein reger Grubenbetrieb stattfinden. Das sei genehmigt „und geht unseres Wissens nach nicht über den üblichen Rahmen hinaus“. Da der Abbau bereits 2009 genehmigt wurde, seien damals auch die Auswirkungen auf die Natur betrachtet worden, sie würden durch die anschließende Rekultivierung ausgeglichen.

Die Erschließungsstraße nimmt zusehends Gestalt an. Bild: Christian Kirstges

Abgeholzt worden sei dort schon vor längerer Zeit, erklärt Amtssprecherin Jenny Schack, kürzlich seien aber die seither gewachsenen Sträucher, Büsche und Ähnliches wieder entfernt worden. Die Erlaubnis zu roden für die Grube sei ebenfalls 2009 erteilt worden und sei auch dem Forstamt bekannt. Als sich erst kürzlich ein Außendienstmitarbeiter dort umgeschaut habe, sei alles in „ ordnungsgemäßem Zustand“ gewesen.

Wer hinter der zuständigen Firma steht

Die Roßhauptener Kiesgesellschaft wird getragen von den Firmen Big aus Burgau und Kling aus Aislingen. Bei einem Ortstermin mit unserer Zeitung erklären Big-Chef Rudolf Lipp und Marcus Kling, geschäftsführender Gesellschafter bei Kling, dass die Fläche des Projekts am Sandabbaustandort Brennberg gut 6,3 Hektar groß sei. Der Abbau erstrecke sich voraussichtlich auf 15 bis 20 Jahre, es gehe vor allem um Sand und Kies, aber auch um Ton. Das Material sei beispielsweise für den Straßenbau und den Hochwasserschutz vorgesehen. Zwei bis drei Mitarbeiter sollen hier arbeiten, je nach Auftragslage.

Neben der Erschließungsstraße – das Staatliche Bauamt kümmere sich hier noch um die Markierung auf Kosten der Firma – werde auch ein Auffangbecken für Regenwasser entstehen, es werde als Biotop angelegt. Mit der Straße soll dafür Sorge getragen werden, dass Schmutz weitgehend auf dem eigenen Gelände bleibe. So wolle man auch für Verständnis bei den Bürgern werben, denn solche Abbauvorhaben würden nun einmal oft kritisch gesehen: Viele Gemeinden bemühten sich, sie zu verhindern, dabei wolle jeder Bauprojekte voranbringen.

Die Firmen von Rudolf Lipp (links) und Marcus Kling stehen hinter der Roßhauptener Kiesgesellschaft, die für die Grube verantwortlich ist. Bild: Christian Kirstges

Es gebe sicherlich „schwarze Schafe“ bei Abbauern, „aber uns ist die Transparenz wichtig“, sagt Kling. So gebe es eigentlich noch genug Rohstoffvorkommen, aber die Genehmigung zur Ausbeutung zu bekommen, sei inzwischen schwierig. Wichtig ist ihm und Lipp, dass die Grube nicht von Unbefugten betreten wird. Dort werde schließlich mit Maschinen gearbeitet.

