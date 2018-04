vor 21 Min.

Ein Paket kann ziemlich teuer werden

Blick ins Günzburger Museum Besenwelten. Ein Exemplar mit längerem Stiel per Post zu verschicken, geht ziemlich in den Geldbeutel.

Günzburger Museumsleiterin staunt über die Versandkosten für einen Besen. Was Vertreter der Zustellbranche und was Verbraucherschützer dazu sagen.

Von Philipp Wehrmann

Ein türkiser Besen mit Bambusstiel – nichts anderes sollte es für eine Schauspielerin aus Esslingen sein. Deshalb wendete sie sich an Christl Hirner. Sie betreibt mit einer Sammlung von 400 Exemplaren eines der wenigen Besenmuseen der Welt. Vermutlich ist es auch das größte.

Der Besen war verpackt, die Hülle mit Klebeband versiegelt, damit fuhr Hirner zu einem Paketshop in Günzburg – ohne böse Vorahnung, denn der Besen wiegt kaum mehr als eine gefüllte Wasserflasche. „Das wird teuer“, habe eine Mitarbeiterin gemurmelt, als sie das Geschäft betrat, erzählt sie. Zunächst hat sie es bei DHL und Hermes versucht – mit ähnlichem Ergebnis. „Bei dem einen Anbieter hätte der Versand 33 Euro, beim anderen 37 Euro gekostet.“ Als sie einen der beiden Anbieter erneut aufsuchte, wurde ihr auf plötzlich eine anderer Preis als zuvor genannt.

Dabei ist der Besen, der aus Hirners eigener Sammlung stammt, nur wenige Zentimeter tief und so breit wie ein Lineal, doch die Höhe war das Problem: „Wenn sie den Besen etwa 10 Zentimeter kürzen, kostet es 6,99 Euro“, habe man ihr empfohlen, erzählt die Sammlerin. Doch den Stiel einfach abzusägen war für sie freilich undenkbar. Schließlich hat sie nach stundenlanger Suche und Recherche im Internet einen Anbieter, nämlich GLS, gefunden, der ihr Paket für 17 Euro verschickt hat. Dass sich der Preis wegen weniger Zentimeter Höhe vervielfacht, findet sie ungerecht und hat sich deshalb an unsere Zeitung gewendet. Wir haben nachgefragt, wieso Pakete so teurer werden, wenn sie etwas länger sind – und zwar bei jemandem, der es wissen muss, dem Bundesverband Paket & Expresslogistik. Dieser Verein ist ein Zusammenschluss fünf großer Paketdienstleister, nämlich DPD, GLS, Go!, Hermes und UPS.

Jenseits des Standards heißt: tiefer in die Tasche greifen

Elena Marcus-Engelhardt, Pressesprecherin des Verbands, erklärt den Sachverhalt per E-Mail. Davor hat sie sich bei den Mitgliedsunternehmen ihres Verbands erkundigt, welche Probleme in der Praxis zu den hohen Versandkosten bei Sperrgütern führen. Ihr zufolge verursachen „Pakete, die in Bezug auf das Maß, das Gewicht, die Außenverpackung und vor allem die Form nicht den Standards entsprechen“ einen deutlich höheren Aufwand, den die Kunden den Dienstleistern bezahlen müssen. Die Pakete könnten nicht über automatische Sortieranlagen laufen, verkanteten sich wegen ihrer Länge und Breite leicht, könnten wegrollen und hätten oft eine instabile Verpackung, erklärt sie. Außerdem seien die Pakete beim Transport schwieriger zu handhaben und nähmen mehr Raum ein als quaderförmige Pakete.

Die Bundesverbraucherzentrale verweist auf Nachfrage auf das Projekt „Post-Ärger“ ihres nordrhein-westfälischen Landesverbands, das gerade läuft. Den Versand von Sperrgütern untersuche man dort nicht explizit, erklärt Julian Graf, der das Projekt als Jurist betreut. Insgesamt lasse sich über das Thema aber sagen, dass es für Verbraucher recht kompliziert sei. Bei all den Fragen, zum Beispiel wie viel der Versand kostet, was verschickt werden darf und was geschieht, wenn etwas schief läuft, sei es für Verbraucher schwierig, den Überblick zu behalten. Der Großteil der Beschwerden tauche aber bei der Zustellung, nicht beim Versand auf – zum Beispiel, wenn Boten Pakete einfach im Hausgang abstellten.

Mittlerweile hat die Schauspielerin Christl Hirners Bambus-Besen erhalten. Die 17 Euro Gebühr, die sie für das Paket gezahlt hat, hält sie für verkraftbar. Doch dass die stundenlange Suche so undurchsichtig war, das stört sie nach wie vor.

