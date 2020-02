12.02.2020

Ein Plädoyer für den Wasserstoff

Energiewende: Experte setzt auf das Gas

Zu einem Abend über erneuerbare Energien hatte die Volkshochschule (Vhs) Günzburg in den „Roten Saal“ des Schlosses Reisensburg geladen. Als Referent war Ludwig Jörissen vom Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ZSW, Baden-Württemberg) zu Gast. Knapp 100 Besucher folgten den Ausführungen des Leiters des Fachgebietes „Brennstoffzellen Grundlagen“ zum Thema, das auf der ersten Bildpräsentation zu lesen war: „Der Weg zur Vollversorgung mit erneuerbaren Energien, eine Herausforderung an die Speichertechnik und eine Chance für die Sektorenkopplung“.

Die mit den zunehmenden Aktivitäten der Menschheit steigende Verbrennung von Öl, Gas und Holz oder Kohle für die Stromgewinnung oder Mobilität hat man bei der Energiewende beschlossen, einzuschränken. Mithilfe der erneuerbaren Energien will man schrittweise die Erzeugung des Treibhausgases Kohlendioxid (CO2) reduzieren und die gesamte Energiegewinnung beziehungsweise den -verbrauch auf ein anderes Gleis stellen. Das „Ruckeln“ der Fahrt über Weichen, so der Vortragende, um gut auf die neuen Wege zu kommen, bekommt der Verbraucher in Form sich ändernder Stromgewinnung oder bislang ungewohnter Mobilitätsmöglichkeiten (beispielsweise Elektroautos) mit.

Als die Sektoren des Energieumsatzes bezeichnete Jörissen den Haushalt, Gewerbe und Dienstleistungen sowie Industrie und Verkehr, wobei gerade die Letzteren noch stark abhängig von fossilen Kraftstoffen seien.

Nutzt man die erneuerbaren Energieerzeuger, so ist darauf zu achten, dass dort auftretender Überschuss oder Mangel durch das Verschieben von Strom ausgeglichen wird. Die bekannte Fluktuation von Sonnenschein, Wind oder Wasserkraft muss die Energiewirtschaft also versuchen, auszugleichen. Dieser „Verschiebebahnhof“ hat die Größe von 15 Terrawattstunden oder zehn Prozent des gesamten Stromverbrauchs. Hierzu seien Speicher nötig, wie sie aber schon jetzt bekannt seien und verwendet werden: Zum Beispiel Kondensatoren, Schwungräder oder Batterien.

Jörissen schlägt zum Speichern der Energie nun aber Wasserstoff – das Gas H2 – vor. Es kann aus Wasser mit überschüssigem Strom oder etwa extra dafür gebauten PV-Anlagen gewonnen werden. Man könne es in Kavernen speichern oder in anderen Lagern aufbewahren und bei Bedarf abrufen.

Beim Einsatz von Brennstoffzellen (mit H2) in Fahrzeugen wird der Strom erst im Fahrzeug erzeugt, es sei keine schwere Batterie mitzuschleppen. Generell zeigt zwar ein Vergleich von Diesel-, Elektro- und Brennstoffzellenfahrzeugen, dass Elektrofahrzeuge die vorhandene Energie effektiver nutzen, allerdings sei bei Betrachtung der Möglichkeiten des Infrastrukturaufbaus das H2 günstiger. Wasserstoff werde seit Jahren in der Industrie großräumig genutzt und sei keine neu zu entwickelnde Technologie (Vorteil für die Autoindustrie). Jedoch kann man mit H2 die Sektoren der Wirtschaft gut miteinander vernetzen und koppeln – und die Möglichkeit der dezentralen Gaserzeugung ist ebenfalls von Vorteil.

Die Gefahren bei der Verwendung von Wasserstoff hielt Jörissen für beherrschbar, schließlich nutze die Industrie Kubikkilometer davon und selten berichteten Zeitungen von Unfällen. Auch beim Luftschiff Hindenburg im Jahr 1937, so wurde ausgeführt, war es nicht der Wasserstoff, welcher die Initialzündung hervorrief. (zg)

