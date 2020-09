27.09.2020

Ein Priester rief Burgaus Krankenpflegeverein wieder ins Leben

Plus Der frühere Pfarrer Karl Thoma erzählt, wie er den Burgauer Krankenpflegeverein vor über 40 Jahren wieder aus der Taufe gehoben hat. Welche Aufgaben jetzt im Fokus stehen.

Von Peter Wieser

Im Jahr 1905 gründeten die im Burgauer Krankenhauses tätigen Franziskanerinnen den Krankenpflegeverein Burgau und übernahmen fast 50 Jahre lang die ambulante Pflege in der Markgrafenstadt. Mit der Abberufung der Ordensschwestern im Jahr 1953 nach Dillingen wurde diese vorübergehend eingestellt. Burgaus früherer Stadtpfarrer Karl Thoma rief den Verein am 19. September 1979 wieder ins Leben. Mitglied im Verein ist er nach wie vor, auch nach 26 Jahren als Pfarrer von Ziemetshausen und nun in Ruhestand. Zur Jahreshauptversammlung des Krankenpflegevereins Burgau war er am Freitag ebenfalls in das Albertus-Magnus-Haus gekommen.

Pfarrer Thoma berichtete von den damaligen Anfängen: Wer kümmert sich um die Menschen, wenn diese auf Pflege angewiesen seien? Warum hat man den Krankenpflegeverein damals aufgelöst?, habe er sich die Frage gestellt. Obwohl seinerzeit schon klar gewesen sei, dass es immer mehr Leute gebe, die Pflege bräuchten, sei der Weg zur Wiedergründung ein sehr holperiger gewesen.

"Der Krankenpflegeverein ist immer noch mein Kind"

Pfarrer Thoma erinnerte, wie der Verein dennoch wuchs – und auch an das erste Auto, einen Renault: Es sei damals schon ein rotes gewesen. „Der Krankenpflegeverein ist immer noch mein Kind, die Geburt war so schwer, dass ich auch als Mann darunter gelitten habe“, erzählte Thoma scherzend. Er freue sich, dass der Verein heute so viel helfen und so viel bewirken könne.

Ein halbes Jahr später löste Franz Hönig Pfarrer Thoma ab und führte den Krankenpflegeverein Burgau über längere Zeit als Vorsitzender.

Am Freitagabend wurden viele Mitglieder geehrt, teilweise für 40-jährige Vereinszugehehörigkeit. Thoma und Hönig waren auch unter den Gewürdigten. Franz Hönig ist jetzt Ehrenvorsitzender.

Tagespflege stößt an ihre Grenzen

In seinem Bericht ging der aktuelle Vorsitzende Josef Knöpfle auf das ein, was seit seinem Amtsantritt im vergangenen Jahr umgesetzt werden konnte. Derzeit betreibt der Krankenpflegeverein eine Tagespflege mit 13 bis 15 Gästeplätzen. Die Nachfrage nach Entlastung von Angehörigen nimmt ständig zu. Man könne den Bedarf nicht mehr abdecken und habe sich für einen Umbau und eine Erweiterung durch den Kauf einer benachbarten Wohnung entschieden.

Der bisher durch das Café an der Bleiche mitgenutzte Gastraum soll künftig als Gemeinschaftsraum und Begegnungsstätte, beispielsweise für Spielenachmittage, zum Singen oder zum Kaffeeklatsch dienen, um eine Gemeinschaft entstehen zu lassen. „Es wäre schön, wenn sich noch zu unterschiedlichen Zeiten einige ehrenamtliche Helfer fänden“, merkte die stellvertretende Vorsitzende Helga Bolg an.

Seit fast 30 Jahren bietet der Krankenpflegeverein Burgau Essen auf Rädern an. Das Einzugsgebiet reicht von Burgau mit den Stadtteilen bis in die Holzwinkelgemeinden. Allein im Jahr 2019 wurden insgesamt 8286 Essen ausgeliefert und dabei 14855 Kilometer gefahren.

Derzeit beschäftigt der Krankenpflegeverein Burgau 41 qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Man könne inzwischen viel mehr Hilfe anbieten und beraten, die mobile Datenerfassung seit Anfang des Jahres erlaube, sich noch intensiver der Pflege von älteren oder kranken Menschen zu widmen als dem Papier.

Die Satzung wurde neu gefasst

Knöpfle dankte der Stadt Burgau und den verschiedenen Firmen und Institutionen für die finanzielle Unterstützung, aber auch den Mitgliedern für die Mitgliedsbeiträge, sowie vor allem den Mitarbeitern und Ehrenamtlichen für deren Engagement.

Eine Neufassung der Satzung wurde ebenfalls beschlossen. Die bisherige habe dem Betrieb nicht mehr genügt und dürfe die künftigen möglichen Betätigungsfelder nicht einengen, sagte Georg Uebele. Er hatte die Neufassung federführend und in Zusammenarbeit mit dem Vorstand ausgearbeitet.

Zu Beginn der Versammlung war der verstorbenen Mitglieder gedacht worden, auch des Bewohners, der in der Nacht auf den 1. September bei einem Brand in einer Wohnung ums Leben gekommen war.

