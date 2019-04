20:51 Uhr

Ein Punkt ist diesmal zu wenig für den SC Ichenhausen

Andreas Beckmann (rechts, hier im Duell mit dem Meringer Michael Fuchs) erzielte gestern mit einem Elfmeter den Führungstreffer für Ichenhausen. Am Ende reichte es nur zu einem Unentschieden.

Der SC Ichenhausen spielt in Mering 50 Minuten in Überzahl, schafft aber nur ein 1:1. Der Platzverweis für Stefan Wiedemann erhitzt die Gemüter.

Von Peter Kleist

Einen weiteren wichtigen Punkt auf dem Weg zum Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga erkämpfte sich der SV Mering am Mittwochabend im Nachholspiel gegen den SC Ichenhausen. Der personell eh schon angeschlagene MSV musste dieses 1:1 aber teuer bezahlen, denn in der 41. Minute flog Kapitän Stefan Wiedemann mit glatt Rot vom Platz. „Das war schon eine brutale Entscheidung“, meinte Merings Trainer Gerhard Kitzler.

Die Königsblauen vergeben gute Chancen

Aus Sicht des SC Ichenhausen dagegen bedeutete das Endergebnis eine verpasste Chance, den Druck auf den Tabellendritten VfR Neuburg zu erhöhen. Genau diese Position in der Abschluss-Rangliste zu erreichen hatte SCI-Abteilungsleiter Henning Tatje zuletzt als Ziel formuliert. Um es zu schaffen, müssen die Königsblauen in den nächsten Wochen aber konsequenter agieren als gestern. In 50 Minuten Überzahl besaßen sie zwar einige gute Chancen, nutzten sie aber nicht.

Die Platzverweis-Szene kurz vor der Pause erhitzte die Gemüter – nicht nur das des Meringer Spielführers, der kaum zu bändigen war und Schieds- und Linienrichter lautstark und unmissverständlich mitteilte, dass er mit dieser Entscheidung absolut nicht einverstanden war. Schiedsrichter Simon Gottschalk wertete das Halten von Wiedemann gegen Ichenhausens Denis Nickel als Notbremse, entschied auf Elfmeter und stellte Wiedemann vom Feld. Allerdings hätte man auch zuerst ein Foul von Nickel gegen den Meringer ahnden können. Andreas Beckmann indes blieb cool, er verwandelte den Strafstoß in der 42. Minute sicher.

Die Querlatte rettet für den SCI-Keeper

In einer an Chancen armen ersten Halbzeit hatte der MSV bis dahin die besseren besessen. In der neunten Minute landete beispielsweise ein Kopfball von Markus Gärtner nach einem Freistoß von Maximilian Lutz auf der Querlatte.

Wer gedacht hatte, dass Ichenhausen nach dem Seitenwechsel die Partie dominieren würde, sah sich getäuscht. Mering spielte munter mit, versteckte sich nicht und wurde belohnt: Nach einem Steilpass aus der eigenen Hälfte ging Harald Kerber auf und davon, enteilte seinen Bewachern und überwand auch SCI-Keeper Liridon Rrecaj mit einem Lupfer (65.). Fast hätten die Meringer in einer ähnlichen Szene sogar noch das 2:1 nachgelegt. Wieder eilte Kerber auf das SCI-Tor zu, zielte diesmal aber weit über den Kasten – und übersah dabei den mitgelaufenen Manuel Utz.

