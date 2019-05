00:33 Uhr

Ein Rekord für den Richter

Woher der Erfolg in Günzburg kommt und was Elmar Mannes damit zu tun hat

Es war wieder ein Ereignis der ganz besonderen Art: Bei der Zuchtschau der Ortsgruppe Günzburg im Verein für Deutsche Schäferhunde wurden 67 der 71 gemeldeten Tiere ausgestellt. Dieses Ergebnis bezeichnete Jochen Prall aus Laupheim als „eine einmalige Quote in meiner bisherigen Laufbahn als Richter“. Die Schönsten der Schönen in der Gebrauchshundeklasse waren „Lucka vom Buchenland“ und „Goldie von der Karl-May Höhle“.

Normalerweise nehme er keine derart weite Anreise in Kauf, sagte Zuchtrichter Hennig Setzer aus Siegen in Westfalen. Aber das Wiedersehen mit Jochen Prall, einem seiner ehemaligen Schüler, lockte Setzer dann doch nach Günzburg. Setzers Fazit nach langen Stunden exakter Beurteilungen: „Der Ablauf war hervorragend organisiert, die Qualität der vorgeführten Hunde recht gut.“ In einem sportlich fairen Wettbewerb sei die ganze Bandbreite der Zucht zu sehen gewesen.

Jochen Prall, der die Günzburger Zuchtschauen von Anfang an begleitet, war auch von der vierten Auflage begeistert, nicht zuletzt vom Treffen mit Henning Setzer, den er als „Lichtgestalt der Zuchtrichter“ bezeichnete. Er habe in Günzburg durchwegs Hunde gesehen, „die dem Rassestandard des Deutschen Schäferhundes entsprachen“, sagte Prall.

Elmar Mannes, der Vorsitzende der Ortsgruppe Günzburg, freute sich über das Lob der beiden Richter ebenso wie über das der Teilnehmer aus dem Kreis der vielen fachkundigen Zuschauer. Dass die umfangreichen Vorbereitungen einen reibungslosen Ablauf ermöglicht haben, dafür dankte Mannes dem harten Kern der 120 Mitglieder.

Oberbürgermeister Gerhard Jauernig begrüßte Gäste aus ganz Europa. Schon dadurch werde deutlich, welchen Stellenwert die Ortsgruppe mit Elmar Mannes an der Spitze für die Donaustadt habe, sagte er und bezeichnete Mannes in Sachen Schäferhund als ausgewiesenen Fachmann. Die Kontakte, die Mannes weltweit pflegt, seien immer wieder der Grundstein für ganz besondere Events auf dem wunderschönen Areal in der Römergasse, sagte Jauernig. (zg)

Die Sieger in den einzelnen Klassen waren:

Junghundklasse Rüden: „Vincenzo von der Liebeswarte“, Junghundklasse Hündinnen: „Ziwie vom Hanneß“, Jugendklasse Rüden: „Quenn di Casa Jose“, Jugendklasse Hündinnen: „Mares d‘Ulmental“, Nachwuchsklasse Hündinnen: „Lexy vom Drei Schwarze Engel“, Veteranenklasse Rüden: „Klitschko vom Mittenhauser Hof“, Langhaar Gebrauchshundeklasse Hündinnen: „ „llvy Team Ulmental“, Langhaar Junghundklasse Rüden: „Paddy vom Schloss Balgheim“, Langhaar Jugendklasse Rüden: „Gonzales von den Lahnhöhen“, Langhaar Nachwuchsklasse Rüden: „Boomer Team Phoenix“, Langhaar Nachwuchsklasse Hündinnen: „Mimmi von Arlett“.

