08.08.2018

Ein Tag für Tiere mit Charakter auch im Kreis Günzburg

Warum viele der Vierbeiner im Günzburger Tierheim Arche Noah landen und sich manche Halter ihrer Verantwortung nicht bewusst sind.

Von Peter Wieser

Heute ist der 8. August und damit gleichzeitig der internationale Katzentag, auch Weltkatzentag genannt. Über dessen Entstehung ist man sich offensichtlich nicht ganz einig. Manche behaupten, er sei von der Tierschutzorganisation International Fund for Animal Welfare, kurz (IFAW, ins Leben gerufen worden. Andere sagen, er sei ausgerufen worden, um auf Missstände, unter denen Katzen leben und gehalten werden, aufmerksam zu machen. Und wieder andere feiern mit dem Weltkatzentag einfach ihre Liebe zu diesen Tieren.

Apropos Missstände: Wie sieht es bei uns in der Region aus? Im Tierheim Arche Noah in Günzburg sind in diesem Jahr bereits um die 80 Katzen gelandet. Erst vor Kurzem habe es einen „Großeinsatz“ gegeben, erzählt Mitarbeiterin Isabel Seitz. Aus einer Wohnung mit gerade etwas über 40 Quadratmetern habe man neun Katzen geholt. Sie seien dort bei geschlossenen Fenstern und Rollläden ohne Lüftung und ohne Auslauf praktisch eingesperrt gewesen.

Seitz stellt klar: „Das geht einfach nicht. Eine Katze braucht Freigang, den sie selbst wählen soll.“ Kollegin Steffi Merz fügt hinzu: „Eine Katze hat Charakter.“ Sie sei es, die anschaffe, und nicht ihr Besitzer. Derzeit sind 19 Fundkatzen im Tierheim Arche Noah untergebracht. Ob es sich dabei um Tiere handle, die davongelaufen seien oder einfach ausgesetzt wurden, lasse sich nicht nachvollziehen, sagt Sarah Trautmannsheimer.

Auch eine Katze kostet viel Geld

Es könne sich aber durchaus auch um sogenannte Weihnachtsgeschenke handeln, die sich als nicht ganz passend erwiesen hätten. Oder um Anschaffungen, bei denen im Nachhinein festgestellt wurde, dass eine Katze zu halten nicht ganz so billig ist. „Manche glauben, dass eine Katze viel weniger braucht als ein Hund“, fügt sie hinzu. Jedoch: Für Futter kommen im Monat schnell 30 bis 50 Euro zusammen und wenn das Tier auf das herkömmliche allergisch reagiert, können die Kosten mit dem teureren aus dem Fachhandel rapide in die Höhe schnellen. Hinzu kommen die notwendigen jährlichen Tierarztkosten, etwa 75 Euro für Impfungen und Untersuchungen – auch wenn die Tiere gesund sind.

Viele vernachlässigen das Impfen oder Entwurmen, weil sie es nicht wissen, verdrängen oder behaupten, dies sei nicht notwendig. Möglicherweise war das bei Trienchen, ein Jahr alt, und bei der zwei Jahre alten Leni, bei der erst später festgestellt wurde, dass sie eigentlich ein Kater ist, ebenfalls so. Beide seien in einem Karton nahe eines Günzburger Schnellrestaurants aufgefunden worden, erzählt Sarah Trautmannsheimer. Im Tierheim landeten auch die vier britischen Kurzhaarkatzen, die vor einem halben Jahr bei einer Polizeikontrolle auf der Autobahn bei Günzburg in einem moldawischen Transporter gefunden wurden. Wie der Handel mit Hundewelpen blüht offensichtlich auch der mit jungen Katzen.

In jedem Fall sollte eine Katze kastriert sein vor dem ersten Spaziergang

„Viele Menschen lassen ihre Katze aus dem Haus, wenn sie noch zu jung und noch nicht tätowiert ist oder noch keinen Chip trägt,“ fährt Sarah Trautmannsheimer fort. In jedem Fall sollte sie kastriert sein. Denn: Kommt eine Kätzin nach Hause und ist trächtig, kann mancher Katzenbesitzer schnell überfordert sein. Leider gibt es immer wieder auch solche, die in Urlaub fahren und plötzlich feststellen, dass sie ja eine Katze besitzen.

Manche landet dann tatsächlich als Fundtier im Günzburger Tierheim Arche Noah, obwohl es auch anders ginge. Derzeit sind dort nämlich auch 18 „Urlaubskatzen“, also solche, deren Halter gerade verreist sind, untergebracht – ein Angebot für einen geringen Beitrag, welches sich eigentlich jeder leisten kann. Allerdings sollte Herrchen oder Frauchen das Tierheim schon rechtzeitig darüber informieren, dass bald ein solcher Gast eintrifft.

Um eine angefahrene Katze kümmern - nicht liegenlassen

Zwei Dinge fügt Isabel Seitz noch hinzu: Am Tag zuvor sei eine Katze angefahren und einfach liegengelassen worden. Hätte sich der Autofahrer sofort um „das Kätzle“ gekümmert, hätte es möglicherweise die Chance gehabt, zu überleben: „Die Polizei oder das Tierheim verständigen und nicht das Tier auf der Straße sterben lassen.“

Als jemand „das Kätzle“ später ins Tierheim gebracht habe und anhand des Chips sogar die Besitzerin ermittelt werden konnte, die es dann in die Tierklinik gefahren habe, sei es zu spät gewesen. Das andere: Wenn man ein Fundtier – dies gilt speziell auch für Katzen – zum Tierheim bringt, sollte man zuvor anrufen. Denn der Besitzer könnte sich dort gemeldet haben. Das würde dem Tier zusätzlichen Stress und dem Tierheim unnötigen Aufwand ersparen.

