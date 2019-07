00:35 Uhr

Ein Tag im Tierpark

Am 6. August geht es nach Hellabrunn. Was die Gäste dort erwartet

In den Sommerferien bieten wir für kleine und große Leserinnen eine Tagesfahrt in den Tierpark Hellabrunn an. Von sechs Haltestellen im Landkreis Günzburg wird die Tour von unserem Kooperationspartner Dirr-Reisen GmbH am Dienstag, 6. August, gestartet. Im Zoo haben die Gäste ungefähr sechs Stunden Zeit (von 10 bis 16 Uhr), den Tieren einen Besuch abzustatten. Und wer es in diesem Zeitraum nicht schafft mit dem Nachzählen: Der 1911 gegründete Tierpark bietet 740 Tierarten aus aller Welt Platz. 40 Hektar groß ist das Gelände Hellabrunn, das im Landschaftsschutzgebiet der Isarauen liegt.

Ende 2018 wurde der Besucherbereich im Orang-Utan- und Drill-Haus komplett neugestaltet.

Den Besucherinnen und Besuchern werden nun noch umfangreichere Edukations- und Bildungsinhalte im Hinblick auf die beiden hochgefährdeten Tierarten und deren Lebensraum geboten. Zum Saisonstart 2019 wurde die Großvoliere mit offenen Sonnenflächen und neuen Brutplätzen für die verschiedenen Vogelarten gärtnerisch neugestaltet. Zudem wurde die Außenanlage der Rotscheitelmangaben mit Kunstfelsen ausgestattet, um natürliche Rückzugs- und Beschäftigungsmöglichkeiten für die Tiere zu bieten.

Auch die Außenanlage der Silbergibbons und Klammeraffen wurde Anfang Mai aufwendig neugestaltet. Ab Herbst 2019 wird die „Welt der kleinen Affen“ technisch komplett saniert und der Besucherbereich sowie die Anlage der Kattas neugestaltet beziehungsweise erweitert werden. Der zweite Bauabschnitt des Hellabrunner Mühlendorfes mit Tierparkschule und dem angrenzenden Kinderland ist vor wenigen Tagen eröffnet worden. Für 2018 verzeichnete Hellabrunn einen Besucherrekord mit 2,68 Millionen Gästen.

Die Tagesfahrt kostet Erwachsene 39 Euro pro Person (Kinder: 32,50 Euro). Der Eintritt in den Tierpark ist im Preis enthalten. (gz)

bei Dirr-Reisen, Telefon 08225/309910 oder unter www.ichfahrmalweg.de. Zustiegsmöglichkeiten sind im Kreis Günzburg in Leipheim, Günzburg, Offingen, Burgau, Ichenhausen und Jettingen, Krumbach und Thannhausen.

