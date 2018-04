vor 42 Min.

„Ein Tier retten zu können, das ist ein tolles Gefühl“

Viele Amphibien sind wieder auf Wanderschaft. Dafür werden Helfer händeringend gesucht.

Von Rebecca Mayer

Strahlend blauer Himmel, die Sonne scheint, herrliche Frühlingstemperaturen, feuchte Wiesen. Ein Wetter für Frösche oder Kröten, sich auf Wanderschaft zu begeben. Seit Tagen sind die Amphibien wieder unterwegs zu ihren Laichgründen, um dort ihre Eier abzulegen. Ein Weg, der für sie sehr gefährlich sein kann. Und ohne die Arbeit fleißiger Helfer unmöglich wäre. 2015 waren es rund 20 Helfer, inzwischen sind es nur noch rund eine Handvoll, bedauert Ottmar Frimmel, der Naturschutzbeauftragte des Landkreises.

Vor allem an ungemütlichen Frühlingstagen lassen es die Amphibien langsam angehen und verweilen längere Zeit auf der Straße. Die Gefahr, in dieser Zeit überfahren zu werden, ist groß. Seit vielen Jahren gibt es im Landkreis Günzburg fleißige Naturschützer, die entlang von Straßen Amphibienzäune aufstellen. Hier fallen die kleinen Tiere schließlich in Eimern. Sie werden von den Helfern eingesammelt und dann über die Straße in Richtung ihrer Laichgewässer getragen. Nach Auskunft von Frimmel werden im Landkreis immer mehr Amphibienzäune aufgestellt – jedoch von immer weniger Helfern. Eine Zahl, die laut Frimmel viel zu gering sei. „Händeringend“ hofft der Naturschutzbeauftragte, dass es gelingt mehr Helfer für den Einsatz im Amphibienschutz zu begeistern.

Viele Menschen würden Kröten eklig finden, so eine Helferin. Sie seien glitschig und bedürfen keines Schutzes. Dieses Fehldenken müsse endlich aus der Welt geschafft werden, sagt sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Und: „Goldene Augen schmücken ihr Gesicht.“ Auch Frimmel erklärt, dass „in der Begeisterung des Menschen für den Storch die Leute oft die Wichtigkeit der Amphibien vergessen. Schutzbedürftige Tiere, die gerade die Nahrungsgrundlage des Storches darstellen.“ Täglich, immer morgens und abends bei Wind und Wetter müssten die Amphibien sicher zu ihren Laichgewässern getragen werden.

Die Amphibienpopulation steigt deutlich

Ottmar Frimmel ist sich des Arbeitsaufwandes bewusst. Doch mit jeder Hand, die sich bereit erklärt zu helfen, lasse sich die Arbeit aufteilen und verringern. An der seit Jahren von Helfern gut betreuten Strecke zwischen Oberrohr und Hagenried steigt die Amphibienpopulation deutlich. Und wenn Frimmel über den Einsatz für die Amphibien spricht, wird seine Begeisterung spürbar. „Jeder Frosch, der über die Straße getragen wird, vermehrt sich, und ein Tier retten zu können, das ist ein tolles Gefühl!“ Nach Auskunft von Frimmel werden die ehrenamtlichen Helfer vom Landkreis unterstützt. Sowohl die Ausrüstung, wie beispielsweise Zäune, Eimer, Warnwesten, Handschuhe oder auch Leuchten werden zur Verfügung gestellt. „Wir sind eine nette Truppe und offen für alle, die sich für Natur und Tiere interessieren“, so eine Helferin. Zweimal im Jahr würden sie sich treffen, um über aktuelle Probleme zu sprechen und sich über neue Helfermaßnahmen auszutauschen.

Das Bewusstsein der Menschen für die Notwendigkeit von Amphibienzäunen habe sich laut Frimmel positiv entwickelt. An Straßen ohne Amphibienzäune seien die Leute aufmerksamer. Dies allein sei allerdings nicht ausreichend, denn der Landkreis benötigt „Helferhände“.

„Jeder jammert, doch keiner tut etwas“

„Jahrelang sah ich auf meinem Weg zur Arbeit Hunderte von toten Kröten auf der Straße liegen“, erklärt die von uns befragte Helferin. „Jeder jammert nur, dass eine Tierart nach der anderen ausstirbt, doch keiner tut etwas. Doch ich wollte helfen.“ Sie empfindet die ehrenamtliche Arbeit keinesfalls als Belastung, denn die ehrenamtlichen „Arbeitstage“ würden von jedem einzelnen aus der Gruppe selbst bestimmt und damit „gab es noch nie Probleme“. Dass sich der Berufsalltag mit der ehrenamtlichen Tätigkeit vereinbaren lasse, zeige die Strecke zwischen Ettenbeuren und Schönenberg. Seit mehreren Jahren würden dort auch Männer helfen, die im Schichtbetrieb arbeiten. Für Interessierte, aber noch Unentschlossene bietet Ottmar Frimmel deshalb einen „Schnuppersammelgang“ an. „Die Tiere sind an die Natur angepasst, aber die Natur hat sich nicht auf Raser und Autofahrer eingestellt“, so Frimmel. „Brettern Raser mit einer Geschwindigkeit von 80 bis 100 Stundenkilometern durch die Straßen, platzen die Amphibien durch den Unterdruck, den die Autos erzeugen.“

Frimmel appelliert an alle Autofahrer, langsam „und nicht blind durch die Gegend“ zu fahren, Straßenschilder zu beachten und Strecken, auf denen Amphibien bevorzugt unterwegs sind zu meiden. Die Kröten seien nicht nur auf der Straße anzutreffen. Auch die Bauern sollten zum Schutz der Tiere und der Natur an warmen und regenreichen Tagen vermeiden, auf ihren Feldern zu arbeiten. Noch einige Wochen werden die Amphibien unterwegs sein. Ohne die Arbeit der Helfer wäre die Population bereits ausgestorben, erklärt Frimmel. Der Naturschutzbeauftragte hofft, die Zahl der Helfer vergrößern zu können. Interessierte können sich bei Ottmar Frimmel unter 08221/95-307 melden.

