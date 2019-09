vor 48 Min.

Ein Traum in Gold und Silber

Zwei junge Sterne des RC Riedheim strahlen auf nationaler Ebene.

Das ist ein wirklich grandioser Erfolg für zwei junge Reiter-Asse des RC Riedheim: Bei den deutschen Nachwuchs-Meisterschaften in Zeiskam holten die Dressurreiterin Jana Schrödter Gold und der Springreiter Niels Carstensen Silber bei den Junioren.

Bundestrainer gerät ins Schwärmen

Dass ihr dreifacher Titelgewinn bei den Europameisterschaften in Italien vollauf verdient und weit mehr als Zufall war, unterstrichen Schrödter und Der Erbe nun auf nationaler Ebene noch einmal. In Rheinland-Pfalz gelang ihnen über drei M**-Prüfungen ein Start-Ziel-Sieg. Für die abschließende Kür gab’s 81,475 Prozent für Schrödter und ihren elfjährigen oldenburger Hengst. Alle Richter platzierten das Paar in allen Prüfungen auf Rang eins und Bundestrainer Hans-Heinrich Meyer zu Strohen schwärmte im Rückblick auf die Titelkämpfe: „Jana Schrödter und ihr Pferd sind einfach eine Traumkonstellation, weil beide eine Siegerpersönlichkeit besitzen.“

Silber ging an Henriette Schmidt und Rocky’s Sunshine: Sie belegten in der Kür mit einer 79,10 Prozent-Runde den zweiten Platz und schoben sich so noch einen Rang nach vorn. 39 Dressur-Talente nahmen in dieser Altersklasse teil.

So einseitig die Entscheidung in der Dressur war, so spannend verlief das als Zwei-Sterne-Prüfung in zwei Umläufen ausgetragene Finale der Junioren-Springreiter. An der Spitze lag nach den ersten beiden Wertungen mit insgesamt 53 Startern der Schleswig-Holsteiner Hannes Ahlmann mit seinem Nerrado. Keinen einzigen Strafpunkt hatten die beiden auf dem Konto. Doch die Titelträume platzten mit einem Abwurf im ersten Umlauf. Die Chance nutzte Calvin Böckmann. Auf dem dritten Platz liegend starteten er und Channing L in die Entscheidung. Nach zwei fehlerfreien Ritten durften sie sich am Ende als Meister feiern lassen.

Beeindruckende Aufholjagd

Und Carstensen? Der legte auf dem achtjährigen württemberger Wallach FBW Cornflake eine noch beeindruckendere Aufholjagd hin. Nach den ersten beiden Wertungsprüfungen der Klasse S* schienen die beiden als Siebtplatzierte in Sachen Medaillen schon beinahe weg vom Fenster. Dann gelang ihnen zwei Null-Fehler-Ritte und die makellose Vorstellung (als einzige Starter hatten sich die beiden in allen drei Wertungsprüfungen keinen Springfehler geleistet) wurde mit Silber belohnt. (zg, ica)