16:05 Uhr

Ein Traumtor als Dosenöffner für den SC Ichenhausen

Nach einer schwachen ersten Halbzeit kommt der SC Ichenhausen zurück und erkämpft sich ein 2:2 gegen Garmisch-Partenkirchen. Was der Abteilungsleiter zum Comeback sagt.

Von Jan Kubica

Nach einem ungewohnt schwachen Auftritt in der ersten Halbzeit haben die Landesliga-Fußballer des SC Ichenhausen an diesem Staatsfeiertag 2020 ein beeindruckendes Comeback hingelegt und im Heimspiel gegen den 1.FC Garmisch-Partenkirchen ein 2:2-Unentschieden erreicht. SCI-Abteilungsleiter Henning Tatje, der sich zur Halbzeit noch äußerst unzufrieden mit der Einstellung seiner Mannschaft gezeigt hatte, kommentierte den Punktgewinn mit Stolz in der Stimme: "So sieht Galligkeit aus."

Die Statistik ließ erahnen, dass sich die Sache im Aufeinandertreffen der stabilen Ichenhauser Hintermannschaft und der enorm torhungrigen Garmischer Offensive entscheiden würde. Und genau so begann die Auseinandersetzung vor 110 Zuschauern auch. Gäste-Spieler Moritz Müller hatte nach einem schnellen Vorstoß gleich eine dicke Torchance (3.).

Garmisch-Partenkirchen macht Dampf

Die Szene gab für eine ganze Weile die Spielrichtung vor. Die Oberbayern machten richtig Dampf und gingen mit ihrem zweiten gezielten Torschuss auch in Führung. Stefan Durr probierte es beim Freistoß aus 30 Metern zentraler Torentfernung mit dem Direktschuss und ein in der Mauer postierter Ichenhauser fälschte den Ball unerreichbar für Torwart Liridon Rrecaj ab (18.).

Der Ichenhauser Tim Dopfer gewinnt diesen Zweikampf gegen Jonas Schrimpf. Bild: Ernst Mayer

Die Königsblauen fanden auch jetzt nicht recht in die Partie. Hauptsächlich war der SCI damit beschäftigt, die Garmischer aus der Gefahrenzone zu halten. Eine Teilbegründung dafür ist sicher, dass Innenverteidiger Waldemar Schaab kurzfristig passen musste und damit der SCI-Abwehr ganz einfach ein Stück Sicherheit fehlte. Als dann auch noch seinem Stammpartner in der Zentralabwehr, Stefan Strohhofer, ein für ihn seltener Lapsus unterlief, hatte Moritz Müller freie Bahn. Er umkurvte den aus seinem Tor eilenden Rrecaj und schob den Ball aus spitzem Winkel ins leere Netz (25.).

Nach 28 Minuten erstmals gefährlich

Bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Ichenhauer noch gar keine Gelegenheit zu einem geordneten Aufbauspiel gehabt. Es dauerte 28 Minuten, bis sie zum ersten Mal einen Ansatz von Kombinationsfußball zeigten. Am Ende einer längeren Ballbesitz-Phase zielte Neuzugang Miguel Malheiro aber deutlich über den Kasten.

Im unmittelbaren Gegenzug hätte Müller das 0:3 machen müssen. Er war in dieser Aktion aber auf den Schönheitspreis aus und schlenzte die Kugel am langen Pfosten vorbei.

Lebenszeichen zum bestmöglichen Zeitpunkt

Stattdessen kam der SCI zum bestmöglichen Zeitpunkt zurück. Marco Schlittmeier packte einen Feiertagsschuss aus und wuchtete die Kugel begleitet von einer guten Portion Frust aus 28 Metern exakt ins Tor-Dreieck (45.).

Tatsächlich wirkte sich der Anschlusstreffer sehr positiv auf die Bemühungen der Königsblauen aus. Sie kamen zum zweiten Durchgang mit neuem Elan aus der Kabine zurück und erspielten sich ihrerseits Dominanz. Die ersten echten Chancen zum Ausgleich ergaben sich dann nach 70 Minuten. Einmal zielte Kilian Kustermann aus 18 Metern zentraler Position wirklich gut, doch der Garmischer Torwart Stefan Schwinghammer brachte irgendwie noch eine Hand an den Ball. Kurz danach spielte sich erneut Kustermann mit dem Ball am Fuß in den Strafraum durch, passte aber uneigennützig in die Mitte, statt selbst draufzuhalten.

Doch der Ausgleich war nur aufgeschoben. Als Yannick Maurer ein Super-Solo auspackte, konnte ihn der Garmischer Dominik Schubert nur durch eine Handgreiflichkeit im Strafraum stoppen. Den fälligen Strafstoß verwandelte Ugur Kiral souverän (78.).

