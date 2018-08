27.08.2018

Ein Ur-Burgauer wird 90

Erwin Riederle war vielfältig engagiert – vor allem für seine Heimatstadt

Von Peter Wieser

Nicht nur er selbst sei ein Ur-Burgauer, auch seine Eltern und Großeltern seien es gewesen, sowohl väterlicher- als auch mütterlicherseits, sagt Erwin Riederle. Heute feiert er seinen 90. Geburtstag.

Der Name Riederle ist in der Markgrafenstadt ein Begriff. Sein Vater Hans gründete 1925 an der Stadtstraße eine Schreinerei, aus der in den 50er Jahren ein Möbelhaus entstand, das später in der Augsburger Straße seinen festen Platz fand. Erwin Riederle selbst absolvierte nach seinem Abitur in Günzburg zunächst ein Praktikum als Schreiner in einer Möbelfabrik im Schwarzwald, bevor er anschließend die einzige deutsche Möbelfachschule im westfälischen Schloss Wöbbel bei Bad Pyrmont besuchte. 1966 übernahm er das Möbelhaus und blieb diesem auch nach der Übergabe 2002 an einen seiner Söhne verbunden. Viel Zeit für Hobbys gab es nicht. Bis auf die Fliegerei. Erwin Riederle genoss zunächst eine Segelfliegerausbildung, bevor er am Flugplatz Augsburg auf Motorflugzeuge ausgebildet wurde. Das Problem sei stets der Nachweis der erforderlichen Flugzeiten gewesen. Einmal habe er mit seiner Frau Maya, eigentlich Maria Magdalena, kurzerhand eine Reise nach Venedig – zum Baden und Kaffee trinken – angetreten, um den Flugschein verlängern zu können. Die Tour habe dann etwas länger gedauert: Aufgrund eines schweren Unwetters auf dem Heimflug habe es in Bozen einen weiteren, ungeplanten Aufenthalt gegeben, erzählt er schmunzelnd. Erwin Riederle hat sich aber auch in der Politik engagiert. Vier Jahre war er Stadtrat und dann unter den Bürgermeistern Karl Mang und Alfred Seidler jeweils Dritter und Zweiter Bürgermeister der Markgrafenstadt. Als Burgauer sei es ihm besonders wichtig gewesen, sich für Burgau zu engagieren, betont er. Gleichzeitig gehörte er dem TSV, Kolping, dem Gesangsverein und dem Kirchenchor sowie der Feuerwehr an. Auch bei der Wiederbelebung des Burgauer Faschings nach dem Krieg war er maßgeblich beteiligt: „Du mach’sch den Prinz, du die Prinzessin, du den Hofmarschall und du den Hofnarr“, habe er beim Polterabend von Albert Vogele Senior, dem damaligen Trommler-Albert, die Gäste ermuntert.

Um 1950 habe es in Burgau so das erste Nachkriegsprinzenpaar gegeben – später waren es dann die Markgrafenpaare. Dies sei alles oftmals sehr zum Leidwesen seiner Familie geschehen und es habe nur durch das Verständnis seiner Frau funktioniert. „Ohne sie wäre manches nicht möglich gewesen“, sagt Riederle. Nachdem er sich vom Geschäft zurückgezogen hatte, habe er es nicht versäumt, mit ihr vieles nachzuholen.

Seinen Haushalt führt Erwin Riederle selbst, auch um seinen Garten kümmert er sich – wenn auch mit etwas Unterstützung der Jugend, wie er sagt. „Jetzt ist der Rasen wegen der Hitze halt a bissle braun geworden“, fügt er schmunzelnd hinzu. Seinen Geburtstag wird er heute allerdings nicht in seiner Heimatstadt, sondern ganz mit seiner Familie – er hat vier Töchter, zwei Söhne, zehn Enkel und einen Urenkel – im Allgäu verbringen. Er blickt zurück: „In einem langen Leben kommt vieles zusammen, manches zur Freude, aber auch manches zum Leid.“

