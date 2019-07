vor 29 Min.

Ein Wochenende zum Entdecken

Kunst, Kultur und Genuss warten am ersten Septemberwochenende auf die Besucher in Wettenhausen

Es soll ein besonderer Ausklang für die Sommerferien werden: Am 7. und 8. September heißt es „Ab ins Kloster“. An diesem Wochenende wird das Kloster Wettenhausen zum Treffpunkt für die Region und zur Bühne für Musik, Theater und Kunst. Eingebunden in den Tag des offenen Denkmals und den Donautal-Radelspaß findet erstmals das Klosterfestival statt.

Los geht es mit der „Langen Nacht im Kloster“ am Samstag, 7. September, 19 bis etwa 1 Uhr. Von der Abenddämmerung bis in die Nacht hinein bringen Künstlerinnen und Künstler die unterschiedlichsten Schauplätze des Klosters zum Klingen. Improvisations-Theater, dort wo früher Feldfrüchte, Eier und andere steuerliche Naturalien gelagert wurden, Filmmusik und viele andere Klänge zwischen barockem Stuck und vergessenen Mehlsäcken, Malerei in der ehemaligen Gymnastikhalle, Geschichten vor päpstlicher Kulisse und vieles mehr. Zwischen den jeweils halbstündigen Sessions, die gleichzeitig an unterschiedlichen Orten innerhalb der Klosteranlage stattfinden, bleibt Zeit für Gespräche, Entdeckungstouren und kulinarische Genüsse. Zum Abschluss der „Langen Nacht im Kloster“ verwandelt sich der Zehntstadel in einen Tanzstadel. Dann heißt es „Let’s Dance!“ zu Funk- und Soulklängen.

Am Sonntag, 8. September, von 10.15 bis 18 gibt es neben dem eigentlichen Programm "Klostersesam öffne Dich!" gleich zwei Anlässe, um ins Kloster zu kommen: Neben dem deutschlandweit stattfindenden „Tag des offenen Denkmals“ finden Freunde des „Donautal Radelspaß“ mit dem Klosterfestival ein ideales Wegziel. Zum Auftakt lädt die Pfarrgemeinde zum Radler-Gottesdienst ein, zu dem selbstverständlich jeder willkommen ist. Anschließend sorgen örtliche Vereine durchgehend für das gastronomische Wohl mit kalten und warmen Speisen, Getränken, Kaffee und Kuchen. Und schließlich gilt es im Tagesverlauf vom Klostergarten bis hoch zum Dachstuhl zahlreiche Entdeckungen zu machen. In verschiedenen Workshops können Kinder, aber auch alle anderen Gäste, ihrer Kreativität freien Lauf lassen und Handwerke kennenlernen, die über Jahrhunderte den Klosteralltag geprägt haben. Ob Korn mahlen in der Klostermühle, Kräuter mischen, Posamentenknöpfe herstellen, Werken und Handarbeiten oder andere Aktivitäten – hier darf und soll gestaltet werden! Darüber hinaus werden verschiedene Führungen angeboten und die Dominikanerinnen laden zu Begegnungen und Gesprächen ein.

Die Dominikanerinnen und der Freundeskreis des Klosters Wettenhausen wollen mit der Premiere dieses Klosterfestivals – der Eintritt ist frei – eine weitere Weiche für die Zukunft des Klosters stellen, das in den nächsten Jahren eine umfassende Sanierung und zeitgemäße Nutzung erfahren soll. Räume für Bildung, Kultur, Tagung sowie für Gastronomie, aber auch Orte des Glaubens und der Natur sollen sich zukünftig auf dem historischen Grund ideal ergänzen.

„Unser Ziel ist es, die Klosteranlage in den nächsten Jahren nicht nur zu sanieren, sondern auch für kommende Generationen zu einem offenen Ort zu machen, der über verschiedene religiöse und weltliche Angebote zu Begegnungen einlädt“, so die Priorin Sr. M. Amanda Bauer OP. Der Freundeskreis Kloster Wettenhausen unterstützt dieses Vorhaben und fördert deshalb auch erstmalig die Ausrichtung des Klosterfestivals. Darüber hinaus verdankt sich diese Premiere dem Engagement zahlreicher engagierter Kulturschaffender und anderer Ehrenamtlicher. Darunter finden sich viele ehemalige Schüler des St. Thomas-Gymnasiums, die sich dem benachbarten Kloster nach wie vor verbunden fühlen. Auf diese Stärke kann das Kloster bauen. „Gleichwohl freuen wir uns über jede weitere Form der Unterstützung, um die Zukunftspläne in die Tat umsetzen zu können“, so der Geschäftsführer der Kloster Wettenhausen Entwicklungs gGmbH, Hubert Hafner. Interessierte haben während des Klosterfestivals die Möglichkeit, sich über diese Pläne ein genaueres Bild zu machen und die Vorhaben verschiedentlich zu unterstützen. (zg)

www.klosterwettenhausen.de

