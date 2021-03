12:45 Uhr

Ein Zaun an der Bushaltestelle in Haldenwang?

Der Haldenwanger Gemeinderat diskutiert, wie der Bereich sicherer werden kann. In der Sitzung gibt es zu Themen wie Kindergarten und Flächennutzungsplan eine Reihe weiterer Anträge.

Von Peter Wieser

Um mehr Sicherheit für Schulkinder ging es in der jüngsten Sitzung des Haldenwanger Gemeinderats. Richard Weger hatte beantragt, den Bereich um die Bushaltestelle entlang der Hauptstraße und der Römerstraße mit einer Einzäunung zu versehen.

Diese könnte beispielsweise aus einem Staketenzaun aus Holz bestehen, einzelne Zaunlatten könnten auch bunt bemalt werden. Es sei für die Schülerlotsen eine große Verantwortung, jeden Morgen etwa 30 Schulkinder zu beaufsichtigen. Es handle sich um eine sehr unübersichtliche Stelle, hinzu komme das erhöhte Verkehrsaufkommen zu dieser Uhrzeit. Zudem könnten die Kinder dadurch nicht an jeder beliebigen Stelle die Straße überqueren. Polizei und Landratsamt zeigten keine Einwände, so Weger.

Der Vorschlag an sich gefiel den Räten, Michael Demeter meinte jedoch, man käme in Zugzwang, wenn man Ähnliches nicht auch in den anderen Ortsteilen realisieren würde. Zudem wäre es mit erheblichen Kosten verbunden. Ute Kanzler stellte die Frage in den Raum, ob es denn nicht andere Möglichkeiten gäbe, die der Sicherheit der Kinder dienen könnten – beispielsweise etwas Mobiles oder in Form von Balken.

Viele Themen werden hinter verschlossenen Türen behandelt

Maria Granz, schlug vor, sich in Ruhe und vor Ort darüber Gedanken zu machen. Es handle sich um den gemeindlichen Dorfplatz, ein Zaun würde das Ortsbild verändern. Jürgen Söll war der Ansicht, dass auch ein Maschendrahtzaun, grün und ansprechend bepflanzt, eine Lösung wäre. „Wir müssen für die Kinder einen Schutz vornehmen“, betonte Bürgermeisterin Doris Egger. Wie dieser aussehe, darüber sollte man sich bis zur nächsten Sitzung Gedanken machen. Dann werde man das Thema erneut behandeln und eine Entscheidung treffen.

Überhaupt ging es in der Gemeinderatssitzung fast ausschließlich um Anträge. Söll hätte anfangs gerne eine Änderung der Tagesordnung gesehen: Es bestehe seitens der Bürger großes Interesse am Geschehen in der Gemeinde – bei der Sitzung waren etwa 20 Zuhörer anwesend – und er fände es schade, wenn man Punkte wie Kindergarten, Gruben, Gewerbegebiet, Dorfladen und Jugendtreff nicht öffentlich beriete, so Söll. Bürgermeisterin Egger wie auch VG-Geschäftsstellenleiter Frank Rupprecht erklärten, dass es in den von Söll sieben genannten Tagesordnungspunkten um Angebote und Konditionen gehe, für die die Geschäftsordnung eine Behandlung im öffentlichen Teil nicht vorsehe. Auftragsvergaben seien bisher stets nicht-öffentlich beraten worden. Lediglich die Auftragsvergabe an die Lechwerke (LEW) für die Straßenbeleuchtung in der Angerholzstraße, Kirchenstraße und Reuthe wurde in den öffentlichen Teil übernommen.

Bessere Beleuchtung geplant

Für die Angerholzstraße sollen vor einer Vergabe zunächst die Möglichkeiten einer optimalen Ausleuchtung durch die bestehenden Leuchten abgewogen werden, für Kirchenstraße und Reuthe könnten eventuell auch Solarleuchten in Betracht kommen.

Von Gemeinderatsmitglied Peter Finkel lagen gleich mehrere Anträge vor, darunter zu Informationen zum Bau- und Kostenstand des Kindergartenneubaus in Konzenberg, zum Stand bei den Feldwegen sowie zum Sachstand beim Flächennutzungsplan und zum Bebauungsplan für das Gewerbegebiet in Haldenwang.

Zum Kindergarten sei bereits im nicht-öffentlichen Teil der Februarsitzung durch den Architekten eine ausführliche Stellungnahme erfolgt, so die Bürgermeisterin. Hinsichtlich der Kostenberechnung in Höhe von rund 2,9 Millionen Euro seien aktuell Kosten in Höhe von 2,4 Millionen Euro abgerechnet. Im Hinblick auf den Zuschuss über das Finanzausgleichsgesetz in Höhe von 1,2 Millionen Euro sei für 2021 ein Betrag von 200.000 Euro zugesichert, der Rest werde in den nächsten Jahren eingehen. Von den 828.000 Euro aus dem Sonderinvestitionsprogramm seien im Dezember vergangenen Jahres 584.000 Euro eingegangen.

Gespräche mit Anwohnern und Gewerbetreibenden führen

Was die Instandsetzung der Feldwege betreffe, habe der Bauausschuss vor Kurzem verschiedene Möglichkeiten besprochen. Je nach Untergrund werde man Anfragen an entsprechende Firmen richten und dann entscheiden, wie man weiter verfahre.

Zum Flächennutzungsplan informierte die Bürgermeisterin, dass die Stellungnahme des Landratsamts noch ausstehe. Grundsätzlich wäre die Aufstellung eines Bebauungsplans möglich, darüber beraten möchte die Gemeinde aber erst nach der öffentlichen Auslegung und der Behördenbeteiligung. Bei dem für den Flächennutzungsplan beauftragten Planungsbüro soll jedoch vorab ein Angebot dazu eingeholt werden. Finkel regte an, bis dahin die Zeit zu nutzen und aufgrund bestehendender Interessenskonflikte mit Anwohnern und Gewerbetreibenden Gespräche zu führen.

Gedenkminute für den verstorbenen Emil Fischer

Wie in der Nachbargemeinde Dürrlauingen wurde auch in Haldenwang beschlossen, dem Krankenpflegeverein Burgau für die Erweiterung und den Umbau der Tagespflege einen einmaligen Zuschuss in Höhe zwei Euro pro Einwohner und damit 1986 Euro in Aussicht zu stellen. An den Betreuungsleistungen beteiligt sich die Gemeinde Haldenwang künftig ebenfalls jährlich mit 40 Cent je Einwohner.

Michael Demeter bemängelte, dass der bei Neubauten angefallene Müll oftmals durch den Wind auf den umliegenden Flächen verteilt werde. Mann sollte doch an die Bauherren appellieren, diesen zu entsorgen, nachdem dieser ja von ihnen stamme, auch wenn er sich inzwischen auf den Nachbargrundstücken befinde.

Bevor all diese Punkte behandelt wurden, gab es eine Gedenkminute für Emil Fischer, von 1966 bis 1996 Bürgermeister sowie Ehrenbürger der Gemeinde Haldenwang. Vor Kurzem war er im Alter von 96 Jahren gestorben (wir berichteten).

