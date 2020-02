vor 58 Min.

Ein attraktiver Ort, um lebenslang zu lernen

Was der Landkreis in Sachen Aus- und Fortbildung besser machen kann, erklärten die Landratskandidaten bei der Podiumsdiskussion unserer Zeitung.

Von Jan Kubica

Buchstäblich aus der Schule plaudern kann zum Thema Bildung Max Deisenhofer (Grüne). Er hat Gymnasial-Lehramt studiert und äußerte eine entsprechend klare Ansicht in Sachen Studium: Es sollte flexibler werden, „damit man sich nicht so früh entscheiden muss, an welche Schulart man gehen möchte, sondern kurzfristig festlegen kann, wo Bedarf an Lehrern ist.“ Es sei dies allerdings eine Frage der Zuständigkeit, führte er aus. Der Landkreis könne dem Lehrermangel höchstens entgegensetzen, „eine attraktive Region zu sein für jemanden, der hierher versetzt wird“.

Luise Bader (SPD) regte auf die Frage nach der Wissenschaftsregion Günzburg an, sie fände es „super“, eine Hochschule in den Landkreis zu bekommen.

Das Leitbild „lebenslanges Lernen“ stellt viele Eltern zunächst einmal vor die Aufgabe, für ihre Kinder einen Betreuungsplatz zu finden. Der fünffache Familienvater Gerd Mannes (AfD) sagte, in Leipheim habe das „relativ gut“ funktioniert. Für Gemeinden sei es aber nicht leicht, allen Eltern diese Wahlfreiheit zu garantieren. „Meine Idee wäre, dass man sich überlegt, wie man Betreuung gemeindeübergreifend organisieren kann.“ Rudolf Ristl (Die Linke) stellt sich auf die Frage nach der Ausgestaltung von Klassenzimmern vor, dass Kinder die Verbindungen zwischen analoger und digitaler Welt in möglichst altersgerechtem Ambiente spielerisch erlernen. Zum Thema Erwachsenenbildung führte Hans Reichhart (CSU) aus, der Landkreis habe in der Vergangenheit viel für die Volkshochschulen geleistet. „Ich denke, die sind ganz gut ausgestattet“. Über mehr Geld könne grundsätzlich in allen Bereichen der Bildungsförderung gesprochen werden, wichtig sei dabei „ein ausgewogenes Maß“.

