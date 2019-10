vor 20 Min.

Ein beschwingtes Benefizkonzert

Die Blaskapelle Volles Rohr Böhmisch spielt in Günzburg für die Kartei der Not

Von Martin Gah

Mit drei Neuerungen hat sich die Blaskapelle Volles Rohr Böhmisch bei ihrem Benefizkonzert im Forum am Hofgarten in Günzburg präsentiert. Zu Beginn lief eine Fotoshow, die die Register und die einzelnen Musiker der Kapelle in einem Leichtathletik-Sportpark zeigte. Mit Sebastian Schwarz führte ein neuer Moderator durch das Programm. Er kommentierte die Stücke kompetent und informativ und sorgte für humorige Beigaben mit musikalischen Versen aus der Feder des Blasmusik-Journalisten und Mundartdichters Georg Ried.

Und schließlich stand mit Guido Roelofs ein neuer Dirigent am Pult. Der 54-Jährige studierte in Düsseldorf Musik und ist in Stuttgart als Berufsmusiker mit den Instrumenten Klarinette und Saxofon tätig. Mit der böhmischen Blasmusik kam er durch sein Ehrenamt als Dirigent der Schützenkapelle des Weißenhorner Teilortes Wallenhausen in Berührung. Dort hat Volles Rohr Böhmisch auch seinen Probenraum. Aber da alle Mitglieder Musiker und Dirigenten in anderen Kapellen sind, sind nur sehr wenige Proben notwendig. Alle Musikanten sind Amateure. Sie kommen überwiegend aus dem Günzburger Raum, aber auch aus dem weiteren Umkreis.

Die anspruchsvollsten Kompositionen für böhmische Blasmusik stammen aus der Feder von Jaroslav Skabrada. Der Trompeter des Prager Nationaltheaters lässt Blasmusik wie große Oper klingen. Zum Beispiel bei seiner Polka „Jana tanzt“ mit Frage-Antwort-Spielen zwischen Tenorhörnern und Klarinetten. Auch die weiteren Hürden dieses Stückes, Dreiklänge in Staccati und Legati sowie große Tonsprünge, wurden von den Musikern sicher gemeistert, was das Publikum mit großem Jubel quittierte. Beim Marsch „Kaiserin Sissi“ sahen die Zuhörer den Wildfang von Possenhofen bei einem ungestümen Ritt vor sich. Beim Julia-Walzer wagte die Kapelle mit dem Gesangsduo Guido Roelofs und Antonia Oehler einen zärtlichen Blick ins Paradies. Deren Stimmen waren immer voller Kraft, auch bei beschwingten Stücken wie „Blasmusik ist unser Leben“, einer Polka mit Text und Musik aus der Feder des Dirigenten: „Viele schöne Lieder sollen erklingen, voller Glück und Fröhlichkeit, die Musikanten mit Geschick grüßen euch hier mit Blasmusik.“ Mit im Programm waren auch Kompositionen von Ernst Mosch zu seinem 20. Todestag. Doch die Musikanten von Volles Rohr Böhmisch sind nicht nur bei Marsch, Polka und Walzer zu Hause. Das bewiesen sie zum Beispiel bei einem Arrangement aus der Feder ihres Dirigenten. Aus der Canari-Polka machte Roelofs eine Swing-Version. Die Klarinettensolisten Rupert Vogl und Carina Ilg ließen den Kanarienvogel fröhlich zwitschern, das Orchester setzte gekonnt die Synkopen. Ebenso erklang in Günzburg ein Blasmusik-Engagement des Beatles-Klassikers „Hey Jude“.

Der Solist Fabian Pecher an der Posaune setzte über die Melodie eine Überstimme mit Aufwärts- und Abwärtsdreiklängen, Fermaten und jauchzenden Oktavsprüngen. Wie eine Pop-Ballade klang das Stück „My Dream“. Der Flügelhorn-Solist Jürgen Kast entführte das Publikum mit sanftem Anschlag gekonnt ins Land der Träume.

Die Eintrittsgelder des Abends gingen an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Vor dem Saal wurde ein Instrumentenkoffer aufgestellt, um zusätzliche Spenden zu sammeln. „Wir haben extra einen Tenorhornkoffer genommen, damit viel reinpasst“, sagte Sebastian Schwarz. Das Publikum spendete immer wieder tosenden Applaus und Jubel und bekam zwei Zugaben.

