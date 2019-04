12:00 Uhr

Ein besonderes "Speed-Dating" in Günzburg

Junge Menschen hatten im Forum am Hofgarten die Möglichkeit, zu Arbeitgebern im Schnelldurchlauf Kontakte zu knüpfen. Was sind die Vorteile von einem solchen Format?

Von Paul Endhardt

Die Glocke klingelt und Marco Iaconisi macht die Ansage: „Eine halbe Minute noch!“ Der Teamleiter des Arbeitgeberservices der Agentur für Arbeit erklärt, wie die Veranstaltung, die mit dem Motto „In wenigen Minuten zum dualen Studienplatz“ wirbt, abläuft. Die Schüler und Interessenten haben jeweils sieben Minuten Zeit, um sich mit einem der 13 Arbeitgeber auszutauschen. Dann wird das Signal zum Wechsel gegeben und man sucht sich dann reihum einen neuen Gesprächspartner.

„Durch die kurze Zeit ist ein schneller Austausch möglich, der die Basis für ein duales Studium legt“, erklärt Iaconisi. Das Kennenlerngespräch im lockeren Umfeld soll auch „zur Orientierung“ dienen. Die Veranstaltung ermöglicht es, den jungen Erwachsenen innerhalb kurzer Zeit eine Vielzahl von unterschiedlichen Anbietern „zu beschnuppern“.

Die Vorteile eines dualen Studiums

Das duale Studium ist ein Studienmodell, bei dem die akademische Ausbildung mit der Praxis in den Betrieben kombiniert wird. Studenten verbringen abwechselnd ihre Zeit in Berufs- oder Hochschulen und im Betrieb. Dabei gibt es mehrere Formen des dualen Studiums, die meisten mit Bachelor-Abschluss. Bei allen wird das praktische Arbeiten in Unternehmen und die theoretische Weiterbildung gefördert.

Auch den Interessenten, die sich am Mittwochmorgen in Günzburg im Forum am Hofgarten eingefunden haben, ist das wichtig. Robin Muskietorz, 23, hat bereits eine Ausbildung hinter sich und möchte sich nun auch akademisch weiterbilden. Beim „Speed-Dating“ hofft er, neue Arbeitgeber kennenzulernen. Er hat schon ein abgebrochenes Studium hinter sich. „Ein Studium kostet viel Zeit und vor allem Geld, besonders für hohe Mieten und den Lebensunterhalt. Und auch das viele Pendeln ist sehr aufwendig.“ Beim dualen Studium sieht er dabei deutlich mehr Vorteile: „Ich finde es gut, dass man die gelernte Theorie direkt in der Praxis festigen kann.“ Auch das Einkommen, das man bereits während des Studiums im Betrieb verdient, sei praktisch.

Abiturient will sich orientieren

Ähnlicher Meinung ist Michael Neugebauer. Der 17-Jährige macht gerade sein Abitur am Dossenberger-Gymnasium in Günzburg. „So eine Veranstaltung hilft mit der Orientierung, da ich mir noch nicht ganz sicher bin, was ich in Zukunft machen möchte.“ Das duale Studium sei, wie auch bei Robin Muskietorz, attraktiv wegen der Verknüpfung von Theorie und Praxis. Das bringe Abwechslung, die im Studium eventuell nicht gegeben sei. Die regionale Bindung mache auch vieles einfacher.

Die Unternehmen versuchen mit Informationsmaterial und einem kurzen Kennenlernen, die Interessenten für ihre Arbeit zu gewinnen. Es wird nach dem Lebenslauf gefragt und anschließend werden die möglichen Studienplätze erläutert. Claudia Ade, die sich für Cancom nach Talenten umsieht, möchte auch durch solche Veranstaltungsformate wie das der Agentur für Arbeit den Nachwuchs für Cancom sichern. Das Unternehmen ist im Bereich IT–Dienstleistungen tätig.

Auch die Arbeitsagentur ist Arbeitgeber

Die Agentur ist in Günzburg mit zwei Ständen vertreten. Zum einen zur Beratung und zur Orientierung, zum anderen als Anbieter eines dualen Studiums. „Wir wollen auf die Agentur für Arbeit als Arbeitgeber aufmerksam machen“, erklärt Fachausbilderin Cornelia Ruisinger. „Bei unserem Namen vergisst man oft, dass wir auch Arbeitgeber sind.“ Das führe zu einem gewissen Arbeitskräftemangel, speziell beim Nachwuchs. Die Ausbildungsmöglichkeit eines dualen Studiums erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Das bestätigen die offiziellen Zahlen des Bundesinstituts für Berufsbildung. Demnach ist die Anzahl der Studierenden von 40000 im Jahr 2004 auf bis zu über 100000 im Jahr 2017 gestiegen.

Doris Kroha, Studienberaterin der Agentur für Arbeit, versteht das stetig steigende Interesse. „Die Sicherheit, direkt nach Studienabschluss einen festen Arbeitsplatz zu haben, ist ein großer Vorteil“, meint sie. Das führe zu einer starken Mitarbeiterbindung.

Claudia Ade von Cancom bestätigt das. Das Unternehmen bilde bundesweit derzeit 40 duale Studenten aus mit dem Ziel, diese nach Abschluss zu übernehmen.

Natürlich gebe es auch Nachteile im dualen Studium. „Da gibt es zum Beispiel die fehlenden Semesterferien“, sagt Doris Kroha. „Wenn die Chemie mit dem Arbeitgeber nicht stimmt, ist man leider trotzdem an ihn gebunden.“

Bereits ein gutes Feedback nach der Premiere

Auch das eingeschränkte Studienangebot könne manche abschrecken. So besteht der Großteil an Studiengängen laut einer Studie des Bundesinstituts für Berufsbildung aus Wirtschaftswissenschaften und Ingenieurwesen.

Aktionen wie das „Speed-Dating zum dualen Studium“ der Agentur für Arbeit fördern die Weiterentwicklung des Ausbildungsmodells. „Nach der Veranstaltung im vergangenen Jahr bekamen wir ein gutes Feedback und einige Interessenten wurden tatsächlich eingestellt“, erzählt Iaconisi. Cancom habe unter anderem einen Bewerber übernommen, der 2018 beim „Speed-Dating“ erste Kontakte geknüpft hatte. Auch Robin Muskietorz ist zufrieden: „Die Veranstaltung hat mir definitiv etwas gebracht und ich habe interessante Unternehmen kennengelernt.“

Themen Folgen