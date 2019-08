06:00 Uhr

Ein bewegtes Wochenende für die Polizei

Beamte erwischen Fahrer nach Alkohol- oder Drogenkonsum hinter dem Steuer. Und das war noch nicht alles.

Über zu wenig Arbeit dürfte sich keiner der Polizisten, die am Wochenende in den Inspektionen im Landkreis Günzburg Dienst hatten, beklagt haben. Einige Fahrer wurden von den Beamten mit Alkohol hinter dem Steuer erwischt. Wegen eines Unfalls mussten Polizisten außerdem ausrücken. Und ein Diebstahl beschäftigte ebenfalls. Ein Auszug der Einsätze:

Günzburg: Ein 25 Jahre alter Autofahrer wurde am Sonntag gegen 5.20 Uhr in der Wilhelm-Maybach-Straße kontrolliert. Schnell wurde klar, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest in der Dienststelle bestätigte den Verdacht. Den 25-Jährigen erwartet nun ein Bußgeld von mindestens 500 Euro und ein mindestens einmonatiges Fahrverbot.

Ebenfalls 25 Jahre alt, ebenfalls alkoholisiert

Ungefähr 20 Minuten später wurde ein weiterer 25-jähriger Pkw-Fahrer dort überprüft. Neben der Tatsache, dass der Mann über keine gültige Fahrerlaubnis verfügte, fiel der Autofahrer auf, weil er deutlich unter Alkoholeinfluss stand. In einem umliegenden Krankenhaus wurde ihm Blut entnommen – und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Führerscheins eingeleitet.

Die Polizeiinspektion Günzburg wurde darüber informiert, dass in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Autofahrer betrunken und unter Drogeneinfluss stehend unterwegs sein soll. Eine Streife traf den 37 Jahre alten Mann hinter dem Steuer seines Wagens in der Lochfelbenstraße an. Zwar verlief ein Atemalkoholtest zugunsten des Autofahrers negativ.

Ein Drogenvortest ergab jedoch den Verdacht auf vorangegangenen Betäubungsmittelkonsum. Außerdem besaß er keine gültige Fahrerlaubnis und war somit nicht zum Autofahren berechtigt. Die Beamten leiteten nach einer Blutentnahme im Krankenhaus ein Verfahren wegen Fahrens ohne Führerschein sowie des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss ein.

Discobesucher tritt gegen ein Auto

Der Einfluss von Alkohol war wohl auch die Ursache, warum ein 29-jähriger Discobesucher am Sonntag um etwa 2 Uhr gegen ein in der Wilhelm-Maybach-Straße geparktes Auto getreten hat. Daraufhin lief er in Richtung einer im Umfeld befindlichen Tankstelle und sorgte dort weiter für Unruhe. Durch Kräfte der Security konnte der Mann zunächst festgehalten und im Anschluss an eine Streife der Polizeiinspektion Günzburg übergeben werden. Da an dem Wagen ein Sachschaden in Höhe von circa 150 Euro entstand, wurde ein Verfahren wegen einer Sachbeschädigung eingeleitet.

Burgau: Zu einem Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten und einem Sachschaden in Höhe von ungefähr 13000 Euro kam es am Samstagvormittag auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart. Gegen 7.50 Uhr war eine 34-jährige Pkw-Fahrerin zu schnell auf regennasser Fahrbahn unterwegs und kam deswegen zwischen den Anschlussstellen Burgau und Günzburg ins Schleudern.

Sie rutschte über alle drei Fahrstreifen der A 8

Sie prallte zunächst mit dem Fahrzeugheck in die Mittelbetongleitwand und rutschte im Anschluss über alle drei Fahrstreifen in die Außenschutzplanke, wo sie auf dem Seitenstreifen schließlich zum Stehen kam. Im weiteren Verlauf fuhr ein 30 Jahre alter Fahrer, der mit seinem Wohnmobil auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war, über herumliegende Fahrzeugteile, wodurch ein Reifen beschädigt wurde. Zur Absicherung der Unfallstelle war die Betreibergesellschaft Pansuevia vor Ort. Gegen die 34-Jährige wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Günzburg: In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde im Bereich des Bürgermeister-Landmann-Platzes in Günzburg das unversperrte Mountainbike eines 18-Jährigen entwendet. Das Fahrrad hatte nach Angaben des Geschädigten einen Zeitwert von ungefähr 600 Euro. Die Polizeiinspektion Günzburg bittet Zeugen um Hinweise (Telefon 08221/919-0). (zg)

