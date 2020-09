vor 18 Min.

Ein bitterer Start für den SC Bubesheim

Plus Der Bezirksliga-Titelkandidat verliert in Wertingen 1:2. Warum der Erfolg des Kellerkindes in Ordnung geht.

Von Jan Kubica

Erst schläfrig, dann spielerisch schwach: Zum Start in den zweiten Teil der Saison hat sich der Fußball-Bezirksligist SC Bubesheim an diesem 20. September 2020 weit entfernt von seiner Normalform präsentiert. Als Quittung kassierte das Spitzenteam eine 1:2 (0:1)-Niederlage bei Kellerkind TSV Wertingen. Das Resultat ging auch in Ordnung. Entsprechend wenig Positives hatte SCB-Abteilungsleiter Karl Dirr zum Auftritt der Seinen zu sagen.

Diese hätten die erste Halbzeit total verschlafen, monierte der Funktionär. „Warum, ist mir unerklärlich.“ In der zweiten Halbzeit sei das Wollen immerhin spürbar gewesen. „Aber spielerisch war es zu wenig für eine Spitzenmannschaft. Wir kamen nur mit der Brechstange zu Abschlüssen.“ Ihren Tiefpunkt erlebte die Bubesheimer Vorstellung, als Julian Schmid einen an Francois Akpaloo verursachten Foulelfmeter per Rückgabe in die Arme des Wertinger Schlussmanns Sandro Scherl schob (69.).

Patrik Merkle schafft den Anschlusstreffer

Hier wäre das 1:2 möglich gewesen. Diesen Anschluss schaffte der eingewechselte Patrik Merkle sechs Minuten später, nachdem der Ball in Flipper-Manier durch den Wertinger Strafraum gelaufen war. Zu mehr reichte es nicht – auch, weil das nötige Spielglück fehlte, vor allem jedoch, weil die Bubesheimer keine Ideen hatten.

Verloren ging die Partie aus Sicht der Gäste bereits in der ersten Halbzeit. Hier vor allem bewiesen die Wertinger, wie viel ein Team mit Kampfkraft erreichen kann. Vor dem Anpfiff hatte Wertingens Trainer Christoph Kehrle noch betont, die Seinen müssten gewiss „einen Sahnetag erwischen, um Zählbares mitnehmen zu können“. Nötig war der am Ende gar nicht, doch er deutete sich immerhin an, als Marco Schiermoch den Ball auf Vorlage von Lukas Schwarzfischer zur frühen Führung ins Netz schob (6.).

Ein Wachmacher genügt nicht

Bubesheim genügte dieser Wachmacher noch nicht, um nach der Rekord-Spielpause Betriebstemperatur zu erreichen. Ums Haar kassierte die Elf von Trainer Marvin Länge den zweiten Gegentreffer. Christoph Prestel schickte Florian Prießnitz auf die Reise, doch statt selbst abzuschließen, entschied sich der Wertinger für den Querpass, den ein Bubesheimer klären konnte.

Bubesheim hatte in der Folge jede Menge Ballbesitz, hielt sich phasenweise mit allen Feldspielern in der Wertinger Spielhälfte auf. Chancen oder gar Treffer gab es aber mangels Tempo und Spielfluss nicht. Ansatzweise gefährlich wurde der Gast nur nach Standardsituationen und wenn Einzelne ihre individuellen Fähigkeiten ausspielten. So gelang Tugay Demir in der 35. Minute ein hübscher Sololauf, der ihn von der linken Außenbahn bis mitten in den Strafraum führte. Dort aber blieb er bereits am dritten Mann hängen.

Strohfeuerchen nach dem Seitenwechsel

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel wirkten die Bubesheimer zunächst zielstrebiger. Doch es blieb ein Strohfeuerchen. Zumal das nächste Tor auf der anderen Seite des Platzes fiel. Prießnitz behauptete im Bubesheimer Strafraum den Ball, spielte schnörkellos auf Schwarzfischer und der baute den Vorsprung aus (54.).

So haben sie gespielt

TSV Wertingen Scherl – Fischer, Wiedemann, Kotter, Gebauer (89. Gutekunst) – Beham, Prießnitz (85. Fech), Eising – Schiermoch, Prestel (46. Rueß), Schwarzfischer

SC Bubesheim Zeiser – Steiner (67. Schäfer), Wallner, Ta. Demir, Lacic – Hespeler (58. Merkle), Schnell, Hain, Tu. Demir (53. Schmid) – Polat, Akpaloo

Schiedsrichter Hägele (SpVgg Joshofen-Bergheim)

Tore 1:0 Schiermoch (6.), 2:0 Schwarzfischer (54.), 2:1 Merkle (75.)

Zuschauer 200

