Ein ganzes Viertel wird zur Tempo-30-Zone

Warum die Leipheimer Stadträte die Autofahrer im Bereich der Immelmannstraße und Fonyoder Straße ausbremsen wollen.

Von Angela Brenner

Die Geschwindigkeit nimmt zu und auch der Verkehr wird immer mehr. Ein weiteres Problem sind Sprinter, die am Straßenrand parken und so bei den Anwohnern im Bereich der Immelmannstraße in Leipheim für großen Ärger sorgen. Deshalb hatten die Bewohner gefordert, in diesem Bereich eine Tempo-30-Zone einzurichten. In der jüngsten Stadtratssitzung wurde darüber beraten.

Auch viele Kinder sind in diesen Bereichen unterwegs, da sich in der Nähe die Schule und der Kindergarten befinden. Mit der Polizei gab es, nach Informationen von Bürgermeister Christian Konrad, bereits Mitte Mai eine Verkehrsschau. Stadtverwaltung und Polizei seien sich einig, dass dem Wunsch der Bürger nach einer Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern nachgegangen werden soll. Und so sahen es einhellig auch die Stadträte.

Keine Berliner-Kissen

Der UWG-Fraktionsvorsitzende Horst Galgenmüller befürwortete das Vorhaben. Auf Berliner Kissen, die im Vorfeld ebenfalls ins Gespräch gebracht worden waren, um den Verkehr auszubremsen, würde er vorerst aber verzichten. „Wir sollten erst schauen, wie die 30er-Zone angenommen wird.“

So sah es auch Dieter Ammicht (SPD). Er verwies außerdem auf die Kohlerstraße in Leipheim, wo ebenfalls Tempo 30 gilt. Dort wurden am Boden weiße Markierungen angebracht. Diese hielt er auch für die neue Tempo-30-Zone sinnvoll, um den Autofahrern die Geschwindigkeitsbegrenzung und die Regelung rechts vor links deutlich zu machen.

Einstimmig beschloss der Stadtrat, eine Tempo-30-Zone einzurichten. Mit eingebunden in die Zone sind folgende Straßen: Fonyoder Straße, Balatonweg, Immelmannstraße, Boelckestraße, Mölderstraße und Jakob-Wehe-Straße. In der Mölderstraße und in der Fonyoder-Straße auf Höhe des Altenheims galt bereits ein Tempolimit. Jetzt wird es also ausgeweitet. Auf Nachfrage von Grünen-Stadträtin Brigitte Mendle erklärte der Bürgermeister, dass zuerst die Verkehrsschilder aufgestellt und die Markierungen am Boden angebracht werden sollen. Dann soll es eine kurze Gewöhnungsphase geben und in dem Bereich kontrolliert werden. Bürgermeister Konrad wies auch darauf hin, dass das Thema Verkehr und Geschwindigkeitsbegrenzungen in Leipheim eine immer größere Rolle spielen. „Das sind Dauerbrenner in der Verwaltung. Wir haben ständig Beschwerden im gesamten Stadtgebiet.“ Sei es wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen oder zugeparkter Straßenzüge. „Über eine Gesamtlösung in der ganzen Innenstadt müssen wir noch einmal reden“, betonte er.

