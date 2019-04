00:32 Uhr

Ein „historisches Ereignis“

Bibertal steht finanziell gut da. Der Kämmerer stellte die Zahlen zum letzten Mal vor

In einer guten Stunde war alles abgehakt: Der Haushalt der 5000-Einwohner-Gemeinde Bibertal mit einem Gesamtvolumen von fast 14 Millionen Euro ging bis auf ein paar Nachfragen problemlos über die Bühne. Joachim Winkler, der zum letzten Mal als Kämmerer das Zahlenwerk aufstellte, zeigte sich denn auch erfreut über die finanzielle Bilanz der Kommune, die heuer Ausgaben von knapp viereinhalb Millionen Euro schultern will.

„Sie sind Zeugen eines historischen Ereignisses“, leitete Bibertals Bürgermeister Oliver Preußner (CSU) die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses ein, da der Kämmerer seinen letzten Haushalt vorlege. Winkler begann diese Arbeit vor circa 27 Jahren, damals drückten die Gemeinde noch Schulden in Höhe von umgerechnet circa fünf Millionen Euro, heuer sind sie auf circa 600000 Euro geschrumpft, wie der Kämmerer unserer Zeitung gegenüber sagte. Ein Ergebnis konsequenter Sparpolitik und möglichst geringer Kreditaufnahme hätten das bewirkt. Bis Jahresende rechnet er mit einer Rücklage von gut drei Millionen Euro, nicht zuletzt dank noch sprudelnder Gewerbesteuer und um eine halbe Million Euro niedriger Investitionen als 2018.

Zu den größten Einzelposten gehören heuer die restlichen Arbeiten am Parkplatz und der neuen Bushaltestelle an der Kissendorfer Schule (380000 Euro), Vorbereitungen für den neuen Kindergarten Bühl (100000, insgesamt 1,6 Millionen Euro), die Generalsanierung der Mehrzweckhalle Kissendorf (900000, insgesamt 1,3 Millionen Euro), Baugebiet Rotleite Kissendorf (100000), Straßensanierungen (100000), der circa drei Kilometer lange Radweg Kissendorf-Anhofen (285000 Euro), der Straßenausbau Schneckenhofen (480000), Kanalisationsarbeiten in mehreren Ortsteilen (450000), Breitbandausbau (101000) und Grundstückserwerb (300000). Die Schuldentilgung wird etwa 170000 Euro betragen.

Auf der Einnahmeseite rechnet Kämmerer Winkler mit 6,3 Millionen Euro, wovon die höchsten Beträge auf die Gewerbesteuer mit circa einer Million Euro, 3,3 Millionen Euro aus der Einkommenssteuer und die um 300000 auf 1,15 Millionen Euro gestiegenen Schlüsselüberweisungen des Freistaates entfallen. „Ein insgesamt erfreuliches Ergebnis von der Prognose her“, kommentierte Winkler sein letztes Zahlenwerk, er sei zuversichtlich, dass dieses Jahr gut laufe. Als positiv bezeichnete er auch die Zuführung von 1,9 Millionen Euro an den Vermögenshaushalt.

Nur bei wenigen Posten des Etats hakten die Gemeinderatsmitglieder in der Sitzung nach. So fragte beispielsweise Freie-Wähler-Rat Hubert Wolf, ob circa 9000 Euro für Bücher und Zeitschriften nicht etwas hoch seien. Es handele sich um wichtige Ergänzungen zum Beispiel von Gesetzestexten sowie Online-Abos, erklärte der Kämmerer. Ständig höhere Ausgaben für die Ortsfeuerwehren störten SPD-Fraktionschef Wolfgang Beyer. Diese Beträge stünden heuer letztmals an, so Bürgermeister Preußner. In Zukunft greife ein „Dreijahresplan“ für die Wehren, nachdem mittlerweile alle mit neuester Schutzkleidung ausgerüstet seien. Der im Investitionsplan noch vorgesehene Ansatz mit 50000 Euro werde herausgenommen. Bei dem Posten fürs Leipheimer Gartenhallenbad sollen auf Wunsch Beyers die Einnahmen und Ausgaben korrigiert werden, weil dort wegen der Sanierung keine anfielen. (wk)

