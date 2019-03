vor 21 Min.

Ein langer Weg zum Parkplatz

Im dritten Anlauf gab es einen Beschluss. Auf Zweiradstellplätze bei der Pizzeria verzichtet Ichenhausen

Von Irmgard Lorenz

Im dritten Anlauf ist die Entscheidung gefallen, allerdings nicht einstimmig. Mit sieben Ja- und drei Neinstimmen hat der Ichenhauser Bauausschuss beschlossen, dass es künftig bei der Pizzeria am südlichen Ende der Heinrich-Sinz-Straße wie ursprünglich vorgesehen nur einen öffentlichen Parkplatz geben wird. Dieser soll – auch das war im Zusammenhang mit der Erschließung des Bären-Areals so vorgesehen – parallel zur Terrasse der Pizzeria angeordnet sein.

Egal, wie Stadtbaumeister Adolf Stapf die allseits gewünschten zwei Parkplätze anordnete und drehte, die Autos hätten zu weit in die Fahrbahn geragt, die An- oder Abfahrt von und zur B16 wäre zu riskant geworden oder der Gehweg vom Bären-Areal zur B16 wäre unterbrochen worden. Letzteres, da war man sich im Bauausschuss bei allen drei öffentlichen Beratungen und beim Ortstermin einig, wollte niemand. Die Fußgänger sollen einen sicheren Weg entlang der Mauer an der Terrasse der Pizzeria haben.

Ansonsten aber gab es viele unterschiedliche Ideen. Sind nicht doch zwei Stellplätze parallel zur Terrassenmauer möglich? Ist es besser, die Stellplätze senkrecht zur Mauer anzuordnen? Wie wäre es mit diagonalen Parkplätzen? Bei dieser Variante hatte Stadtbaumeister Stapf zwei Möglichkeiten geprüft, einmal waren die Parkplätze um 60 Grad nach Westen gedreht, einmal um 60 Grad nach Osten. Letztendlich aber konnte Adolf Stapf keine dieser Varianten mit zwei Parkplätzen empfehlen. Nachdem der Stadtbaumeister seine Ergebnisse in der Bauausschusssitzung vorgetragen hatte, meldete sich Stadtrat Reinhold Lindner zu Wort. „Ich hätte noch eine weitere Variante“, sagte er, „und ich glaube, das wäre vielleicht die allerbeste.“

Lindner schlug vor, den näher zur B16 gelegenen Stellplatz senkrecht zur Terrassenmauer anzuordnen und daneben, Richtung Bären-Areal, einen zweiten Stellplatz parallel zur Mauer zu schaffen. Damit wäre die Durchfahrt zum Bären-Areal unproblematisch, argumentierte Lindner und schlug vor, das Stadtbauamt solle seine Idee bis zur nächsten Stadtratssitzung prüfen.

Dieser Vorstoß kam im Bauausschuss aber nicht an. „Noch mal eine Diskussion finde ich überflüssig“, sagte Verkehrsreferentin Barbara Kempfle. Sie erinnerte daran, dass anfangs an dieser Stellte gar kein Parkplatz und später nur einer vorgesehen gewesen sei, um den Fußgängern vom Bären-Areal einen sicheren Weg zur Heinrich-Sinz-Straße zu ermöglichen.

Bei mehr als einem Parkplatz an der Terrassenmauer der Pizzeria könnte es Durchfahrtsprobleme für die Feuerwehr geben, warnte die Verkehrsreferentin. Diese Bedenken zerstreute allerdings Feuerwehrreferent Hans-Joachim Hofmann. Kempfles Ansicht, dass man es bei nur einem Parkplatz an der Terrassen-Mauer belassen solle, teilten unter anderem auch der Dritte Bürgermeister Hubert Schuler und die Stadträte Georg Abt und Ottmar Sauter.

Als nach 20 Minuten Diskussion im Bauausschuss abgestimmt wurde, votierte die Mehrheit gegen die Stimmen von Reinhold Lindner, Hans-Joachim Hofmann und Markus Machauf für den Vorschlag der Verwaltung, nur einen Parkplatz parallel zur Terrasse herzustellen. Dieser ist im Zug der Erschließung des Bären-Areals auch schon mit einem überfahrbaren einzeiligen Pflaster gekennzeichnet worden.

Auf der anderen Seite der Zufahrt zum Bären-Areal, wo bisher zwar vier Parkplätze ausgewiesen, aber schlecht nutzbar und schlecht anzufahren waren, soll es künftig zwei Parkplätze geben. Damit diese gut anzufahren sind, müssen Randsteine abgesenkt werden. Auf separate Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und Motorräder will die Stadt verzichten. Zweiradparkplätze könnten nur durch den Verzicht auf einen Stellplatz geschaffen werden, sagte Stadtbaumeister Adolf Stapf.

