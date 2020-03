vor 7 Min.

Ein neuer Festplatz für Echlishausen

Auf dem weitläufigen Spielplatzgelände in Echlishausen wird künftig auch der Festplatz sein. Für die Stromversorgung greift die Gemeinde jetzt tief in die Kasse.

Warum das bisherige Grundstück im Ort nicht mehr verfügbar ist

Von Sandra Kraus

Echlishausen braucht einen neuen Festplatz. Das private Grundstück an der Leipheimer Straße, wo bisher die Musikkapelle Lyra Echlishausen-Bühl ihr Gartenfest ausgerichtet hat, soll bebaut werden. Bestens bewährt beim Bezirksmusikfest 2018 hat sich das Gelände um den Spielplatz in Echlishausen. Einziger Nachteil am neuen Platz ist der fehlende Stromanschluss.

Der Bibertaler Bauausschuss traf sich deshalb am Spielplatz. „Wir sollten froh sein um jedes Fest in unseren Ortsteilen“, stellte Bürgermeister Oliver Preußner fest. Für 12000 Euro brutto würde die LEW im Gehweg ein Erdkabel bis zum Spielplatz-Grundstück legen und an dessen Süd-West-Ecke einen Stromkasten aufstellen. Vielleicht nicht der idealste Standort, aber der wirtschaftlichste, meinte Preußner, zu dieser Investition in die Kultur- und Festlandschaft Bibertals, die einstimmig vom Bauausschuss befürwortet wurde.

Zurück im Rathaus wurde einstimmig das gemeindliche Einvernehmen erteilt für die Überdachung einschließlich Photovoltaikanlage eines Lagerplatzes für Schalung und Container in Bühl in der Nähe des Silheimer Wegs und für den Anbau an ein Wohnhaus im Kellerweg in Bühl. Nicht größer, sondern nur ergänzt wird die Biogasanlage in Anhofen. Mit dem Einbau eines dritten Blockheizkraftwerks soll der Betrieb flexibler gehandhabt werden können. Es wird nicht mehr Biomasse angefahren und es wird auch nicht mehr Biogas erzeugt. Ziel ist, dass die bisher zwei Motoren der beiden Blockheizkraftwerke künftig nicht mehr im Dauerbetrieb laufen. Die technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm werden eingehalten, versicherte Bürgermeister Preußner. Der Bauausschuss stimmte einstimmig zu.

Nachdem die Mähsaison nicht weit ist und der Rasenmäher-Traktor des Hausmeisters zehn Jahre alt, reparaturanfällig und ohne Zulassung für den Straßenverkehr ist, wurde der Kauf eines neuen beschlossen. Wobei: Kein ganz Neuer wird die gut 5000 Quadratmeter Grün mähen, 22000 Euro wollte man nicht zahlen. Gekauft wird ein gebrauchter John Deere Kompakt-Mähtraktor mit 218 Betriebsstunden und einem Alter von drei Jahren für 13000 Euro. Das vorhandene Schnee-Schild lässt sich anbringen.