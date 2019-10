vor 43 Min.

Ein neuer Kreisläufer für die Günzburger

Die Weinroten verstärken sich mit einem 20-jährigen Berliner. Warum der nach Bayerisch-Schwaben kam und sich ausgerechnet den Günzburgern anschloss.

Der Handball-Bayernligist VfL Günzburg hat einen neuen Kreisläufer. Der 20-jährige Berliner Yannick Meye kommt für alle Beteiligten überraschend in den Kader von Trainer Gábor Czakó. Ungewöhnlich ist nicht allein der Zeitpunkt mitten in der laufenden Runde, sondern schon der Umstand, dass sich die Weinroten überhaupt einen Mann „von außen“ holen. Allzu häufig ist das in der jüngeren Vergangenheit nicht geschehen.

In der Potsdamer Sportschule gelernt

Die handballerische Ausbildung genoss Meye bei der SG Narva Berlin. Als A-Jugendlicher wechselte er in die für ihre herausragende Arbeit bekannte Sportschule des VfL Potsdam. Anschließend ging der Kreisläufer kurzzeitig zu seinem Heimatverein zurück, um danach beim Viertligisten Grünheider SV zu spielen.

Nach Bayerisch-Schwaben zog den 20-Jährigen die neu errichtete medizinische Fakultät der Universität Augsburg. Dort begann er dieser Tage sein Medizinstudium. Entscheidend für seinen Wechsel nach Günzburg war unter anderem VfL-Physiotherapeut Hans-Peter Beer, zu dessen vielseitigem Engagement auch enge Kontakte nach Potsdam zählen. Über Beer kam der finale Kontakt zustande.

Seitens des VfL Günzburg wurde die Verpflichtung des jungen Kreisläufers als „Win-Win-Situation für alle Beteiligten“ bezeichnet. Geplant ist, Meye längerfristig an die Bayernliga-Mannschaft zu binden. Und der 20-Jährige hat nun neben seinen Studienkollegen auch schnell sportliche Freunde gefunden. (zg)