Ein neuer Nahversorger in Bühl

Am Ortsrand von Bühl sollen die Bibertaler bald wieder einkaufen können.

Als Räumlichkeiten dient der ehemalige Treff 3000. Wer dort einziehen könnte.

Auf diese Nachricht dürften viele Bibertaler gewartet haben. „Im ehemaligen Treff 3000 in Bühl wird es wieder einen Nahversorger geben. Es gibt einen Vorvertrag“, informierte Gemeinderat Leonhard Deutschenbaur ( Freie Wähler) in der Gemeinderatssitzung.

Im Juli vergangenen Jahres hatte der Supermarkt am Ortsrand von Bühl geschlossen (wir berichteten). Jetzt sei man mit Edeka in gutem Kontakt, aber hundertprozentig sei es noch nicht, es könnte ein Netto- Marken-Discount werden, so Leonhard Deutschenbaur.

Darüber wurde im Rat auch gesprochen

Auf der Tagesordnung der Sitzung standen vor allem Bauthemen. Für den Neubau einer Lagerhalle für Baustoffe, Felgen, Geräte und Anhänger in der Leipheimer Straße wurde das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Reifen dürfen in der rund 280 Quadratmeter großen Halle nicht gelagert werden. Ebenfalls in Echlishausen wird für fünf Flurnummern entlang der Römerstraße der Bebauungsplan geändert. Es können dann zweigeschossige Wohnhäuser mit flach geneigten Walmdächern gebaut werden.

Ursprünglich hätte der Gemeinderat diese moderne und zeitgemäße Bebauung über Befreiungen vom Bebauungsplan genehmigen wollen, doch da spielte das Landratsamt nicht mit. Deshalb wird jetzt der Bebauungsplan „Rosenberg“ entsprechend geändert. (sawa)

