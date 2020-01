vor 41 Min.

Ein satirscher Blick in Leipheims Zukunft

Beim Neujahrsempfang der Stadt Leipheim gab es viele Informationen, kritische Worte, einen satirischen Blick in die Zukunft und eine musikalische Zeitreise.

Von Walter Kaiser

Der Abend war unterhaltsam und informativ zugleich. Beim Neujahrsempfang der Stadt Leipheim waren den geladenen Gästen am Donnerstag im Zehntstadel Musik und Akrobatik, ironische Satire sowie ein kommunalpolitischer Aus- und Rückblick von Bürgermeister Christian Konrad geboten worden.

Für die musikalische Umrahmung des Empfangs sorgte die Münchner Gruppe The Ukelites mit einer Zeitreise durch das 20. Jahrhundert. Mehrere, gleichfalls viel beklatschte Kraftakte legte das Akrobatik-Duo Living Flags aus Regensburg auf der Bühne des Zehntstadels hin.

In Leipheim stehen Kraftakte an

Kraftakte stehen in diesem und in den folgenden Jahren auch der Stadt Leipheim bevor, wie Bürgermeister Christian Konrad in seiner Ansprache erklärte. Der Neubau eines Kindergartens, die Verlegung des Autobahnanschlusses, die weitere Gestaltung der Innenstadt, die Trinkwasserversorgung, die Digitalisierung der Schulen und die Ausweisung neuer Baugebiete seien einige der Themen, die Stadtverwaltung und Stadtrat zu bearbeiten haben (Lesen Sie dazu auch: In Leipheim stehen große und vor allem teure Projekte an)

Nicht zuletzt durch das Gewerbegebiet Areal Pro auf dem ehemaligen Fliegerhorst habe Leipheim an Dynamik gewonnen, betonte Konrad. Demnächst wird auf dem Gelände ein Digitales Gründerzentrum eröffnet. Er hoffe, dadurch noch mehr „junge Unternehmen“ in die Stadt holen zu können. (Lesen Sie dazu: Wo Start-ups aus dem Landkreis Günzburg sich entwickeln können)

Kritik an immer mehr Vorgaben für Kommunen

Durch zahlreiche Maßnahmen habe die Innenstadt an Attraktivität gewonnen. Es gelte, deren Potenzial weiter auszuschöpfen. Kritik übte Konrad an den zunehmenden Vorgaben staatlicher Stellen. Immer mehr Aufgaben würden den Kommunen übertragen, ohne dass es dafür einen finanziellen oder personellen Ausgleich gebe. Dies habe unter anderem zur Folge, dass die Beschäftigten der Stadtverwaltung nicht selten an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit gelangten.

Ihnen dankte der Bürgermeister ebenso wie den ehrenamtlich Tätigen, ohne deren Engagement eine vielfältige und lebendige Stadtgesellschaft nicht denkbar sei. Leider seien immer weniger Menschen bereit, sich in den Dienst der Allgemeinheit zu stellen. Dies hätten zuletzt auch Parteien und politische Gruppierungen gespürt. Noch nie sei es so schwer gewesen, Kandidaten für den neuen Stadtrat zu finden. Umso respektabler sei der Einsatz derer, die bei der bevorstehenden Kommunalwahl antreten, lobte Konrad.

Ernstes humorvoll verpackt

Ernstes in Heiteres zu verpacken ist eine hohe Kunst. Sie beherrscht ganz offenkundig Diakon Jürgen Kühn vom Rummelsberger Stift in Leipheim. Zusammen mit seiner Kollegin Izabela Kurpas führte er in Form eines ironisch-bitteren Sketches die glänzende Zukunft der Pflege vor.

Die Heime können sich vor Personal kaum retten, es bleibt viel Zeit für die Patienten, die Kassen zahlen alles und die moderne Technik verwandelt die harte Arbeit in ein Kinderspiel. Gut möglich, dass es ganz anders kommt.

Ganz und gar köstlich war Kühns schulisches Eltern-Gespräch mit Pfarrer Johannes Rauch, der den fürsorglichen Vater von Drillingen spielte. Auch den Schulen stehen paradiesische Zeiten bevor. Kleine Klassen, individuelle Förderung und Einzelbetreuung, entspannte Lehrer mit jeder Menge Zeit. Auch alle Eltern kümmern sich. „So einen Vater hat man selten“, sagte „Studienrat“ Kühn. Da musste nicht nur der Geistliche von Herzen lachen.

