vor 21 Min.

Ein schmerzhafter Tag für den Günzburger Talentschuppen

Der Günzburger A-Jugendspieler Marius Waldmann (am Ball) verletzte sich schwer am Knie und wird lange Zeit ausfallen.

Die A-Junioren verlieren das Bundesliga-Heimspiel gegen Bittenfeld ganz knapp. Ein Spieler erleidet einen Totalschaden im Knie.

Unbelohnt geblieben ist der aufopferungsvolle Kampf der Günzburger A-Jugendhandballer im Bundesliga-Heimspiel gegen den TV Bittenfeld. Lange hielt der große Außenseiter in der Rebayhalle dagegen, am Ende des intensiv geführten Spiels stand ein frustrierendes 28:29 auf der Anzeigentafel. Zur Halbzeit hatten die VfL-Jungs noch mit vier Treffern Differenz geführt (15:11). Was weit schwerer wiegt als die Niederlage: Marius Waldmann verletzte sich schwer am Knie. Er wird nicht nur den Günzburger A-Jugendlichen, sondern auch den in der Landesliga spielenden Männern des TSV Niederraunau monatelang fehlen.

Kreuzband, Innenband, Meniskus: alles kaputt

Es passierte nach 17 Minuten ohne Gegner-Einwirkung. Zunächst hofften die Günzburger noch, die Sache würde einigermaßen glimpflich ausgehen für das große Handball-Talent. Die Blessur sah zwar schon an Ort und Stelle wirklich nicht gut aus, doch das Knie schien stabil. Erst eine MRT-Untersuchung brachte den Schrecken zutage: Kreuzband-, Innenband- und Meniskusriss. Das bedeutet eine Operation und eine sehr lange Handball-Pause.

Auch ohne diesen schlimmen Unfall lief der Handball-Tag extrem unglücklich für die A-Jugend. Fest stand schon vor dem Anspiel, dass Linksaußen Konstantin Pinkl wegen einer Grippe und Lukas Bär wegen eines wichtigen Spiels seiner Gerhauser Männermannschaft fehlen würden. Dann fehlte Waldmann, was bedeutete, dass Alexander Jahn die Spielmacher-Rolle fortan allein schultern und dabei gehörig auf die Zähne beißen musste, da er selbst unter argen Wadenproblemen litt.

Da anfangs Marius Waldmann noch dabei war, stand auf jeder Position auch ein echter Fachmann. Das zahlte sich aus. Die VfL-Spieler schienen bestens aufgelegt und erzielten durch Adam Czakó, der besonders in der ersten Halbzeit ein überragendes Spiel abliefern sollte, den ersten Treffer.

Defensiv geprägte Partie

Selten in der Jugend-Bundesliga: Insgesamt war das Spiel eine Abwehrschlacht. Erst in der achten Minute gelang dem enttäuschenden Erstliga-Nachwuchs, der mit einer Reihe an Auswahlspielern und Talenten mit Einsätzen in der Männer-Bundesliga antrat, durch Philipp Kusche der erste Treffer zum 2:1. Die Württemberger schossen besonders in der ersten Viertelstunde Fahrkarte um Fahrkarte oder scheiterten immer wieder am in der ersten Halbzeit überragenden VfL-Keeper Moritz Fieger.

Nach einer Zeitstrafe gegen den Nationalkader-Spieler Luis Föge zog der VfL durch Adam Czakó und Marius Waldmann auf 8:5 davon. Gut, dass das Überzahlspiel bei der Besprechung direkt vor dem Spiel noch umgestellt wurde. Czakó traf meistens die goldrichtige Entscheidung. Obwohl die Abwehr nach dem Ausfall von Waldmann auf eine ungewohnte Formation geändert werden musste, bestimmte der VfL weiter das Geschehen und erhöhte auf fünf Tore Differenz (11:6/20.). Nach dem Wiederanpfiff hatten die Günzburger spielerisch ihre beste Phase und entfleuchten gar bis auf 19:13.

Der TV war aus der Halbzeit allerdings mit einer neuen taktischen Angriffsidee gekommen, die den Weinroten Schwierigkeiten bereitete. Gleichzeitig musste Alexander Jahn immer wieder pausieren. Damit fehlte phasenweise der letzte Rückraum-Mitte-Spieler und beste Anspieler auf Louis Dück, der als größter Spieler nun immer mehr gesucht wurde. Die Körner gingen aus und der Spielfluss litt. Fast acht Minuten sollte den verzweifelt kämpfenden Günzburgern kein Tor mehr gelingen. Das 20:20 durch Fynn Nicolaus, einem der größten Handball-Talente in Deutschland, bedeutete den Anfang der Wende.

Hoffnung keimt

Das Ende des Günzburger Kampfes war es noch nicht. Die letzten Reserven wurden mobilisiert. Ins Tor war mittlerweile Martin Freund gekommen, der sich gut einfügte. Wieder führte der VfL. 24:22 und 26:24. Die Zweier-Gruppe Frieder Bandlow und Louis Dück geriet in dieser Phase in den Vordergrund.

Die vielen Mann-gegen-Mann-Aktionen der Gäste zeigten allerdings immer stärkere Wirkung, die VfL-Talente waren körperlich zermürbt. Noa Herd erzielte beim 26:27 die erste Bittenfelder Führung. Noch zweimal glichen die Einheimischen aus. 14 Sekunden vor Schluss traf Fynn Nicolaus zur nächsten Führung. Das 29. Tor sollte der Siegtreffer sein. (zg)

VfL Günzburg Freund, Fieger; Bandlow (8/1), Sperandio (2), Grimm (1), Schuller, Reiner (1), Dück (4), Grabher, Czakó (9), Jahn (2), Waldmann (1)

