00:32 Uhr

Ein „schrecklich grauer Tag“ im Regen

Bubesheimer Theaterkinder haben trotzdem Spaß

Die Kinder des Wintertheaters Bubesheim und der Lebenshilfe Donau-Iller, Außenstelle Günzburg, trotzten dem Regen. Die Freillichtaufführung „Der Grauling – oder ein schrecklich grauer Tag“ wurde spontan in die Festhalle des Kirchenbauerhofs verlegt.

Eltern und Kinder packten tatkräftig mit an und vor knapp 80 großen und kleinen Zuschauern konnte diese gemeinsame Produktion starten. Rosi Hempe, Leiterin der Lebenshilfe Donau-Iller, Außenstelle Günzburg, betonte hierbei die Wichtigkeit der Integration und Teilhabe am täglichen Leben. Sonja Radinger und Alexandra Seibel vom Wintertheater Bubesheim probten mit Unterstützung von Heidi Ortlieb und Gaby Landsteiner das kleine Theaterstück und führten spielerisch in die Welt des Theaters ein.

Der kleine Grauling, gespielt von Franziska Zielinski, nahm die Zuschauer mit auf seine Reise durch die für ihn unbekannte „farbenfrohe und vielfältige Welt“. In einem Garten traf der kleine Grauling Kinder, die Tautropfen sammeln, um den Duft von frischem Gras zu riechen. Im Wald begegnete der Kleine Kindern, die mit Hölzern den Takt ihrer Herzen schlagen und auf einer Wiese versuchten Kinder die Farben des Regenbogens einzufangen. Die verschiedenen „Bilder“ wurden von den Triangel-Clowns (Hannes Radinger, Niklas Staib, Korbinian und Ella Metin) eingeläutet. Als Erzähler entführten Sinem Eraslan, Rebekka Seibel, Annabel Adam, Ella Metin und Johannes Zielinski die Zuschauer in die Welt des „gespielten Bilderbuchs“. Die Kinder wurden gespielt von Lex Sauter, Lena Stegmüller, Janis Neudert, Fabian Hausmann, Gabriel Baur, Theo Bremensdorfer, Paul Radinger, Ludwig Zielinski, Pia und Laura Riede, Lina Staib, Helena Ramsay.

Spielfreude, Spaß am Theater und das gemeinsame Miteinander der jungen Darstellerinnen und Darsteller belohnte das Publikum mit lang anhaltendem Applaus. Für die Kinder gab es am Ende noch eine ganz große Überraschung: Sie dürfen im kommenden Jahr gemeinsam nach Ulm ins Theater und selbst ein Stück anschauen. (zg)

