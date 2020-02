18:57 Uhr

Ein weiterer Schritt hin zum neuen Offinger Baugebiet

Der Bauernverband begrüßt das Vorhaben an dieser Stelle. Anwohner haben allerdings Bedenken.

Von Peter Wieser

In Offingen soll mit dem Bebauungsplan Ermle IV, südlich der Kreisstraße GZ 28 und an das Gewerbegebiet im Osten anschließend, ein Wohnbaugebiet für Einzel- und Doppelhäuser und im östlichen Bereich mit Platz für Mehrfamilienhäuser entstehen. Im südlichen Bereich soll ein Lärmschutzwall entstehen. In seiner jüngsten Sitzung beschäftigte sich der Offinger Marktgemeinderat mit den Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit, im selben Zug wurde der Billigungs- und Auslegungsbeschluss gefasst.

Trotz der Größe von etwa 50 Bauplätzen und der sich dort befindlichen Ackerflächen sei das geplante Baugebiet nicht überdimensioniert. Vielmehr handle es sich um einen Lückenschluss zweier bereits vorhandener Bauflächen. Gerade deswegen, wie auch aufgrund der hohen Nachfrage an Bauland, sei die Fläche für ein Baugebiet geradezu prädestiniert, so Ingo Blatter vom Ingenieurbüro Blatter und Burger aus Gundelfingen.

Es soll einige Freiheiten geben

Ähnlich sieht es der Bayerische Bauernverband: Es sei sinnvoll, hier eine bestehende Lücke zu schließen, anstatt an anderer Stelle zusätzlich Land zu verbrauchen. Der Markt Offingen stelle Ausgleichsflächen in einer Größe von rund 18600 Quadratmeter bereit und sei grundsätzlich bemüht, auch innerorts Lücken zu schließen, so Blatter. Dadurch, dass sich das Baugebiet nicht im Ortskern befindet und gleichzeitig vom angrenzenden gewerblichen Umfeld geprägt ist, sollen, speziell hinsichtlich der Dachformen und -neigungen, entsprechende Freiheiten gegeben sein. Unter anderem wird, auf eine Anregung des Wasserwirtschaftsamts Donauwörth hin, in den Bebauungsplan der Hinweis aufgenommen, Bebauungen hochwasserangepasst durchzuführen.

Auch von Anwohnern waren Stellungnahmen eingegangen: Wegen Bedenken von zu hoher Bebauung durch die Mehrfamilienhäuser wurde gegenüber dem ersten Vorentwurf das Baufeld um zehn Meter weiter abgerückt. Ausgeschlossen ist, wie in „Allgemeinen Wohnanlagen“ üblich, die Möglichkeit von Anlagen für Verwaltungen. Weiter seien Anbindung und Erschließung so vorgesehen, dass eine relativ gleichmäßige Verteilung des Verkehrs ohne gebietsfremden Abkürzungsverkehr zu erwarten sei.

Für das Baugebiet wird viel Geld ausgegeben

Auch der Haushalt 2020 wurde beschlossen. Der Verwaltungshaushalt schließt mit knapp 8,9 Millionen, der Vermögenshaushalt mit rund 3,85 Millionen Euro ab. Kämmerer Christoph Zeh erläuterte einige der Eckdaten: Mit 1,8 Millionen Euro weise der Haushalt eine hohe Rücklagenentnahme auf. Man werde diesen voraussichtlich auch in Anspruch nehmen. Zum Jahresende werden die Rücklagen noch rund 2,4 Millionen Euro betragen. Etwa 3,26 Millionen Euro wird der Markt Offingen für Baumaßnahmen ausgeben, den Schwerpunkt wird das Erschließen des Baugebiets Ermle IV bilden.

Etwa 2,4 Millionen Euro wird die Kreisumlage betragen. Den Gewerbesteueransatz habe man „sehr konservativ bei zwei Millionen Euro eingekreist“, so Zeh. Es handle sich um einen sehr unauffälligen Haushalt. Bürgermeister Thomas Wörz (SPD) bemerkte: Man habe Vieles saniert und Neues geschaffen, Offingen stehe wirtschaftlich gut da. Verabschiedet wurde auch der Haushalt der Kulturstiftung. Problem sei, dass man weniger Zinsen erhalte, als die Bankgebühren verursachten. Dies mache eine Abdeckung durch die Rücklagen erforderlich, so Wörz.

Mit neuen Leuchtmitteln kann gespart werden

Beschlossen wurde zudem die Beschaffung eines GPS-Vermessungsgerätes durch die Verwaltungsgemeinschaft, um die laufenden, aber auch einmaligen Vermessungen im Markt Offingen sowie in den Gemeinden Gundremmingen und Rettenbach zeitnah und nach selbst bestimmtem Umfang zu generieren. Von den zu erwartenden Kosten in Höhe von 7500 Euro brutto wird der Freistaat voraussichtlich 6375 Euro übernehmen.

Weiter informierte Bürgermeister Wörz über die Einsparungen durch den Vertrag zum Leuchtmitteltausch bei der Straßenbeleuchtung. Im Vergleich zum Jahr 2015 sei der Stromverbrauch 2018 um jährlich etwa 46000 gesunken. Dies entspreche einer CO2-Einsparung in Höhe von rund 28 Tonnen und einer finanziellen Einsparung in Höhe 7900 Euro im Jahr. Der Leuchtentausch habe sich besser entwickelt als erwartet, so Wörz.

