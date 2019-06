vor 49 Min.

Einbrecher am Günzburger Bahnhof auf frischer Tat geschnappt

Die Polizei hat zwei junge Männer festgenommen, die in ein Geschäft am Günzburger Bahnhof eingebrochen sind. Wegen der Ermittlungen war der Bahnhof am Mittwochabend zwischenzeitlich gesperrt, Züge mussten warten.

Die Polizei Günzburg hat am Mittwochabend nach einem Einbruch am Günzburger Bahnhof zwei junge Männer festgenommen. Wie die Polizei berichtet, waren am späten Mittwochabend mehrere Täter in ein Geschäft eingebrochen. Einer der drei im Alter von 17, 19 und 19 Jahren sei über ein Fenster in das Innere des Ladengeschäfts gelangt und habe hieraus eine Bargeldkasse gestohlen. Die beiden anderen Verdächtigen hätten Schmiere gestanden.

Einbruch in Geschäft: Bahnhof Günzburg gesperrt

Mehrere Zeugen hatten die Tat beobachtet und die Polizei informiert. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung seien zwei der Täter noch in unmittelbarer Nähe festgenommen werden. Der Gesamtschaden beträgt etwa 2800 Euro. Der Kriminaldauerdienst aus Memmingen übernahm die Spurensicherung, die Bundespolizeiinspektion Augsburg hat die weiterführenden Ermittlungen aufgenommen. Im Zuge der Ermittlungen war der Bahnhof zwischenzeitlich gesperrt worden, berichtete die Bahn.

Erst vor wenigen Tagen war es zu einem Polizeieinsatz am Günzburger Bahnhof gekommen. Lesen Sie dazu auch: Polizeibeamte bei Angriffen verletzt. (zg)

