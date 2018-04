vor 18 Min.

Einbrecher schlagen wieder zu

In der Region waren am Wochenende wieder Einbrecher aktiv.

In Günzburg verschwinden mehrere Tausend Euro aus einem Mehrfamilienhaus. In Gundremmingen richten die Täter anderweitig Schaden an.

Erst vor wenigen Tagen hat die Soko Wohnungseinbruch des Polizeipräsidiums ihre Ergebnisse vorgestellt. Demnach ist die Zahl der Einbrüche in der Region zurückgegangen. Am vergangenen Wochenende haben jedoch wieder Einbrecher im Landkreis zugeschlagen.

Zwischen dem vergangenen Samstagabend und Sonntagmorgen ist eine Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses im Wasserburger Weg in Günzburg durch einen unbekannten Täter aufgehebelt worden. In dem Mehrfamilienhaus wurden nach Angaben der Polizei sämtliche Schränke durchwühlt und mehrere Tausend Euro entwendet. An der Wohnungstür entstand ein Sachschaden von 400 Euro. Der Täter flüchtete vermutlich über die Balkontür. Zeugen, die Angaben zum Tathergang und dem unbekannten Täter machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Günzburg Telefon 08221/919-0 zu melden.

Erheblichen Sachschaden haben offenbar schon in der Nacht zum Samstag Unbekannte in einer Firma in Gundremmingen angerichtet. Bei dem Objekt handelt es sich nach Angaben der Polizei um eine Werks- und Lagerhalle mit Verkaufsraum, in der mehrere Fenster und Türen beschädigt wurden. Im Objekt brachen der oder die Täter sämtliche Schränke auf und durchwühlten diese. Der Sachschaden werde vom Geschädigten auf etwa 5000 Euro geschätzt, der Beuteschaden beträgt hingegen nur wenige Euro. Die Täter fanden lediglich Münzgeld in einem Wechselgeldbeutel vor.(zg)

