vor 49 Min.

Einbrecher stehlen fünfstelligen Betrag aus Tresor in Günzburger Indoorspielplatz

Sie sind in die Anlage an der Heidenheimer Straße in Günzburg eingestiegen - und wurden nicht nur im Tresor fündig.

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht auf Dienstag in den Indoorspielplatz an der Heidenheimer Straße in Günzburg eingebrochen. Dort wurden mehrere kostenpflichtige Spielgeräte aufgebrochen, um an die Geldkassetten zu gelangen. Im weiteren Verlauf schafften es die Täter noch, einen Tresor gewaltsam zu öffnen.

Den Tätern gelang es hierbei, einen fünfstelligen Geldbetrag zu stehlen, berichtet die Kriminalpolizei. Der Sachschaden beläuft sich demnach auf circa 10000 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 entgegen. (zg)

